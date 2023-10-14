Калинина не сыграет в Румынии, 19-летняя Соболева дебютирует на уровне WTA

19-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 325) впервые сыграет на турнире серии WTA 250.

Украинка выступит на соревнованиях в Клуж-Напоке. В 1-м раунде квалификации Соболева встретится с Марией-Сарой Попа (Румыния, WTA 581).

Ранее Мария-Сара и Анастасия не играли между собой.

В финале отбора Анастасия может сыграть против Далилы Якупович или Вивиан Хейзен.

Также на соревнования в Клуж-Напоке была заявлена вторая ракетка Украины Ангелина Калинина, однако по информации румынского телеканала PrimaSport Ангелина не примет участия на турнире.