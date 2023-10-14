Камбек и выход в полуфинал. Стародубцева закрыла Чирико на 60-тысячнике

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) вышла в полуфинал хардового турнира серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).

В 1/4 финала украинка обыграла Луизу Чирико (США, WTA 218) за 2 часа и 34 минуты в трех сетах.

ITF W60 Ранчо-Санта-Фе. Хард. 1/4 финала

Луиза Чирико (США) [5] – Юлия Стародубцева (Украина) [4] – 6:4, 3:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

В полуфинале 60-тысячника Юлия сыграет против Жангсу Хан (Китай, WTA 969).