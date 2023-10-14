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  4. Камбек и выход в полуфинал. Стародубцева закрыла Чирико на 60-тысячнике
ITF
14 октября 2023, 01:33 |
83
1

Камбек и выход в полуфинал. Стародубцева закрыла Чирико на 60-тысячнике

Юлия выиграла у Луизы в 1/4 финала турнира в Ранчо-Санте-Фе

14 октября 2023, 01:33 |
83
1
Камбек и выход в полуфинал. Стародубцева закрыла Чирико на 60-тысячнике
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) вышла в полуфинал хардового турнира серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).

В 1/4 финала украинка обыграла Луизу Чирико (США, WTA 218) за 2 часа и 34 минуты в трех сетах.

ITF W60 Ранчо-Санта-Фе. Хард. 1/4 финала

Луиза Чирико (США) [5] – Юлия Стародубцева (Украина) [4] – 6:4, 3:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

В полуфинале 60-тысячника Юлия сыграет против Жангсу Хан (Китай, WTA 969).

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Юлия Стародубцева ITF Ранчо-Санта-Фе Луиза Чирико
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Falko
Молодець! Але вже важче просуватись, ніж у двох перших колах. Надалі китаянка з району під 1000, але важливо не розслабитись: жовтуха цілий рік ваньку валяла, але на цьому турнірі її поперло, зокрема, вибила 2 сіяну, яка в рейтингу вища за Юлю.
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