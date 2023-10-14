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14 октября 2023, 01:20 |
22
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 октября

Важные события во всех видах спорта

14 октября 2023, 01:20 |
22
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 октября
УАФ

В субботу, 14 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Украина – Северная Македония

Favbet 1.66 – 3.86 – 5.55

21:45 Италия – Мальта

Favbet 1.02 – 19.50 – 60.00

21:45 Дания – Казахстан

Favbet 1.13 – 8.80 – 26.00

ТЕННИС

11:30 Хуберт Хуркач – Себастьян Корда

Favbet 1.95 – 1.85

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Источник Sport.ua
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