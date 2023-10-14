Другие новости14 октября 2023, 01:20 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 октября
Важные события во всех видах спорта
14 октября 2023, 01:20 |
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В субботу, 14 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Украина – Северная Македония
21:45 Италия – Мальта
21:45 Дания – Казахстан
ТЕННИС
11:30 Хуберт Хуркач – Себастьян Корда
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