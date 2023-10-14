СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 октября

В субботу, 14 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Украина – Северная Македония

1.66 – 3.86 – 5.55

21:45 Италия – Мальта

1.02 – 19.50 – 60.00

21:45 Дания – Казахстан

1.13 – 8.80 – 26.00

ТЕННИС

11:30 Хуберт Хуркач – Себастьян Корда

1.95 – 1.85