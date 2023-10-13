Иван ГЕЦКО: «Украине будет очень не хватать травмированного Цыганкова»

В субботу, 14 октября, в очередном туре отбора на Евро-2024 национальная сборная Украины в Праге встретится с Северной Македонией.

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы соперников в столице Чехии:

– На мой взгляд, ход событий в поединке первого круга этих соперников должен послужить хорошим уроком для украинцев. Все же, думаю, что они вышли тогда на футбольное поле несколько с шапкозакидательским настроем. И едва не поплатились за это. Хорошо, что обошлось. С другой стороны, видимо, и балканцы сделали выводы после провального второго тайма. Завтра увидим, кто лучше поработал над ошибками.

– На предматчевой пресс-конференции наставник национальной сборной Украины Сергей Ребров сказал, что наигрывались различные тактические схемы. По вашему мнению, на какой будет остановлен выбор?

– Сейчас удивить чем-то практически нереально, разве что какими-то незначительными штрихами. Я думаю, что наши ребята будут действовать с двумя опорными полузащитниками на своей половине поля и с тремя игроками выдвинутыми вперед при наступательных операциях. Конечно, нам очень будет не хватать травмированного Цыганкова. Он находился в боевой спортивной форме и мог удивить нестандартными решениями. Поэтому не исключено, что ближе к выдвинутому на острие атаки Довбику будет действовать Судаков, а может, Ребров даст шанс проявить себя Малиновскому, которого снова вызвали в сборную.

– «Чистого» нападающего сыграет Довбик?

– Да, потому что Яремчук, который ранее был основным форвардом, сейчас выглядит неубедительно. В конце концов, и выбор у Реброва незначительный. Как говорится, имеем то, что имеем.

– Мы пока ни слова не сказали об игроках других амплуа.

– Это, видимо, потому, что все внимание сосредоточено на необходимости достижения победы. Только она позволит надеяться на прямое попадание на Евро-2024. Хотя, конечно, очень многое будет зависеть от того, как в Праге будет функционировать весь командный механизм. Сбой в каком-то звене может очень дорого обойтись. Тем более, что северомакедонцы – непростой соперник. Но, как по мне, у украинцев более сбалансированный состав и это должно помочь им записать в свой актив драгоценные три очка.