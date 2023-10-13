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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 22:44 | Обновлено 13 октября 2023, 22:50
132
0

Полузащитник Северной Македонии: С Украиной хотим положительного результата

Энис Барди – о планах македонцев на матч с украинской командой

13 октября 2023, 22:44 | Обновлено 13 октября 2023, 22:50
132
0
Полузащитник Северной Македонии: С Украиной хотим положительного результата
ffm.com.mk. Энис Барди

Хавбек сборной Северной Македонии Энис Барди дал оценку готовности коллектива к игре со сборной Украины в отборе на Евро-2024 и выразил надежды на положительный результат игры.

«Украина – очень качественная сборная, в ней есть топовые футболисты. Мы не думаем об их отсутствии, мы думаем только о нашей команде. Мы всегда обсуждаем наши слабые стороны и способы улучшения. Мы говорим о менталитете, который мы хотим изменить, мы консолидировались и отошли от июньского поражения. Тот факт, что мы носим футболку сборной, означает, что мы лучшие игроки на данный момент, и никакой мотивации больше не требуется.

С Украиной мы играем еще один важный для нас матч, поэтому хотим положительного результата. Я думаю, что в первом поединке у нас было падение концентрации в каких-то мелочах, за которые можно наказать. Мы все возьмем на себя ответственность. Мы знаем, как много это для нас значит, и невозможно играть без давления», – заявил Барди.

Матч Украина – Северная Македония состоится в Праге 14 октября, начало – в 16:00 по киевскому времени.

Сборная Украины, имея 7 очков после пяти матчей, занимает третье место в таблице группы С. Столько же баллов имеют команды Италии (одна игра в запасе) и Северной Македонии. Англия лидирует с 13 пунктами.

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