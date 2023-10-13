Дочь Буткевича стала президентом женской команды житомирского Полесья

Мастер спорта Украины Дарья Буткевич, дочь Геннадия Буткевича, стала президентом женской команды житомирского клуба «Полесье».

Основными направлениями деятельности Дарьи будут развитие и популяризация женского футбола, поиск талантливых футболисток, которые будут играть в составе «Полесья».

Дарья Буткевич: «Стать президентом женской команды «Полесья» – это не должность, это миссия – развивать украинский женский футбол. Я хочу это сделать для Житомира, Украины, наших защитников и защитниц. Ведь это еще один шаг к развитию нашей страны по европейскому образцу.

Мы видим, как в мире быстро растет женский футбол. Последний чемпионат мира среди девушек имел большой успех среди зрительской аудитории и показал высокий уровень мастерства игроков. Следовательно, на эту тему в мире уделяется невероятная поддержка и внимание. В Украине же с этим проблема.

Я хочу поправить это. Хочу дать больше возможностей для развития женщин, хочу выразить свою поддержку каждой, кто решит заниматься в Украине футболом. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь женскому футболу выйти на новый уровень».