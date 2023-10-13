Дочь Буткевича стала президентом женской команды житомирского Полесья
Направлениями ее деятельности станет развитие женского футбола
Мастер спорта Украины Дарья Буткевич, дочь Геннадия Буткевича, стала президентом женской команды житомирского клуба «Полесье».
Основными направлениями деятельности Дарьи будут развитие и популяризация женского футбола, поиск талантливых футболисток, которые будут играть в составе «Полесья».
Дарья Буткевич: «Стать президентом женской команды «Полесья» – это не должность, это миссия – развивать украинский женский футбол. Я хочу это сделать для Житомира, Украины, наших защитников и защитниц. Ведь это еще один шаг к развитию нашей страны по европейскому образцу.
Мы видим, как в мире быстро растет женский футбол. Последний чемпионат мира среди девушек имел большой успех среди зрительской аудитории и показал высокий уровень мастерства игроков. Следовательно, на эту тему в мире уделяется невероятная поддержка и внимание. В Украине же с этим проблема.
Я хочу поправить это. Хочу дать больше возможностей для развития женщин, хочу выразить свою поддержку каждой, кто решит заниматься в Украине футболом. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь женскому футболу выйти на новый уровень».
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