Сборная УКРАИНЫ13 октября 2023, 20:23 | Обновлено 13 октября 2023, 20:37
667
4
Сергей РЕБРОВ: «В сборной 90% – это украинский язык»
Главный тренер сборной рассказал, каким языком пользуются футболисты
13 октября 2023, 20:23 | Обновлено 13 октября 2023, 20:37
667
4
Главный тренер национальной команды Сергей Ребров рассказал, каким языком пользуются футболисты сборной Украины:
«Я думаю, что для каждого переходить достаточно сложно. Я и раньше говорил по-украински, но рядом со мной все разговаривали по-русски.
Я абсолютно понимал украинский, и если кто-то со мной общался на украинском, то я переходил на него.
В раздевалке – да, мы общаемся, некоторые подсказки делаем на украинском. 90% – это украинский язык. В раздевалке и на всех сборах».
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Комментарии 4
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