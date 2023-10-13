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  4. Сергей РЕБРОВ: «В сборной 90% – это украинский язык»
Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2023, 20:23 | Обновлено 13 октября 2023, 20:37
667
4

Сергей РЕБРОВ: «В сборной 90% – это украинский язык»

Главный тренер сборной рассказал, каким языком пользуются футболисты

13 октября 2023, 20:23 | Обновлено 13 октября 2023, 20:37
667
4
Сергей РЕБРОВ: «В сборной 90% – это украинский язык»
Радио Свобода. Сергей Ребров

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров рассказал, каким языком пользуются футболисты сборной Украины:

«Я думаю, что для каждого переходить достаточно сложно. Я и раньше говорил по-украински, но рядом со мной все разговаривали по-русски.

Я абсолютно понимал украинский, и если кто-то со мной общался на украинском, то я переходил на него.

В раздевалке – да, мы общаемся, некоторые подсказки делаем на украинском. 90% – это украинский язык. В раздевалке и на всех сборах».

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу украинский язык
Источник Радио Свобода
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Комментарии 4
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Пінгвін Антарктичний
"Деякі підказки робимо українською". А решта підказок якою мовою? Ммм... дайте вгадати - англійською?
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+1
Vitaliy_yatsenko
Особливо Кулиба, він всі заняття проводить виключно орківською мовою, а заняття проводить лише він, що в Динамо, що в Збірній...
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0
Artur Doyle
Розвеселив)
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0
Лютый Кандибобер
треба їх всіх звільнити від тренувань, а замість них лише уроки української мови. А потім, якщо не допоможе - і замість ігор також уроки
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-1
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