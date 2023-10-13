Сергей РЕБРОВ: «В сборной 90% – это украинский язык»

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров рассказал, каким языком пользуются футболисты сборной Украины:

«Я думаю, что для каждого переходить достаточно сложно. Я и раньше говорил по-украински, но рядом со мной все разговаривали по-русски.

Я абсолютно понимал украинский, и если кто-то со мной общался на украинском, то я переходил на него.

В раздевалке – да, мы общаемся, некоторые подсказки делаем на украинском. 90% – это украинский язык. В раздевалке и на всех сборах».