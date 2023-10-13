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13 октября 2023, 18:18 | Обновлено 13 октября 2023, 18:19
514
0

ВИДЕО. Маты Алиева, Третий тайм. Культовые спортивные шоу нашего детства

Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»

13 октября 2023, 18:18 | Обновлено 13 октября 2023, 18:19
514
0
ВИДЕО. Маты Алиева, Третий тайм. Культовые спортивные шоу нашего детства

Тысячи часов эфира украинского телевидения, но мы помним САМОЕ лучшее! Третий тайм с Леоненко, «Фоззи» и Васильковым, как Алиев матерился на Ахаву, как Тищенко падал в грязь, а QTV сделали одну из самых интересных телепередач нашего детства!

00:00 Раньше было лучше?
00:52 БУМ – Битва украинских городов: маразм, падения и куча воды
04:12 Третий тайм: лучшее студийное шоу?
07:11 Другой футбол: матерщина, смех и футбольные мемы
10:32 WWE на КУЙ ТВ (QTV): фразы Белкина и Новака и реслинг – ЛУЧШЕЕ ШОУ!
16:38 Будущее реслинга в Украине

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Записки украинского болельщика видео Александр Алиев Виктор Леоненко
Источник Sport.ua
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