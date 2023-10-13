ВИДЕО. Маты Алиева, Третий тайм. Культовые спортивные шоу нашего детства
Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»
Тысячи часов эфира украинского телевидения, но мы помним САМОЕ лучшее! Третий тайм с Леоненко, «Фоззи» и Васильковым, как Алиев матерился на Ахаву, как Тищенко падал в грязь, а QTV сделали одну из самых интересных телепередач нашего детства!
00:00 Раньше было лучше?
00:52 БУМ – Битва украинских городов: маразм, падения и куча воды
04:12 Третий тайм: лучшее студийное шоу?
07:11 Другой футбол: матерщина, смех и футбольные мемы
10:32 WWE на КУЙ ТВ (QTV): фразы Белкина и Новака и реслинг – ЛУЧШЕЕ ШОУ!
16:38 Будущее реслинга в Украине
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