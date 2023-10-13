Лейла обыграла Линду. Кто сыграет в полуфиналах на турнире в Гонконге?
Фернандес выбила Фругвиртову, Синякова обыграла Павлюченкову, Мертенс вылетела
13 сентября состоялись матчи 1/4 финала на хардовом турнире серии WTA 250 в Гонконге.
В центральном поединке дня Лейла Фернандес обыграла Линду Фругвиртову. Далее канадка встретится с Анной Блинковой, которая выбила Сару Соррибес-Тормо.
В нижней части сетки в полуфинале сыграют Мартина Тревизан и Катерина Синякова. Итальянка выиграла у Элизе Мертенс, а чешка закрыла Анастасию Павлюченкову.
WTA 250 Гонконг. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Лейла Фернандес – Линда Фругвиртова – 7:6 (7:2), 6:2
Сара Соррибес Тормо – Анна Блинкова [5] – 6:7 (3:7), 3:6
Нижняя часть сетки
Мартина Тревизан [6] – Элизе Мертенс [3] – 6:4, 6:3
Катерина Синякова – Анастасия Павлюченкова – 7:6 (7:1), 6:4
WTA 250 Гонконг. Пары 1/2 финала
Лейла Фернандес – Анна Блинкова [5]
Мартина Тревизан [6] – Катерина Синякова
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-голкипер выделил легендарных Пеле, Марадону, Месси и Роналду
Пегула в трех сетах обыграла Клэр Лю, Боузкова уступила Юань Юэ