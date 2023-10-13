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  4. Лейла обыграла Линду. Кто сыграет в полуфиналах на турнире в Гонконге?
WTA
13 октября 2023, 17:41 | Обновлено 13 октября 2023, 18:23
104
0

Лейла обыграла Линду. Кто сыграет в полуфиналах на турнире в Гонконге?

Фернандес выбила Фругвиртову, Синякова обыграла Павлюченкову, Мертенс вылетела

13 октября 2023, 17:41 | Обновлено 13 октября 2023, 18:23
104
0
Лейла обыграла Линду. Кто сыграет в полуфиналах на турнире в Гонконге?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

13 сентября состоялись матчи 1/4 финала на хардовом турнире серии WTA 250 в Гонконге.

В центральном поединке дня Лейла Фернандес обыграла Линду Фругвиртову. Далее канадка встретится с Анной Блинковой, которая выбила Сару Соррибес-Тормо.

В нижней части сетки в полуфинале сыграют Мартина Тревизан и Катерина Синякова. Итальянка выиграла у Элизе Мертенс, а чешка закрыла Анастасию Павлюченкову.

WTA 250 Гонконг. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Лейла Фернандес – Линда Фругвиртова – 7:6 (7:2), 6:2
Сара Соррибес Тормо – Анна Блинкова [5] – 6:7 (3:7), 3:6

Нижняя часть сетки

Мартина Тревизан [6] – Элизе Мертенс [3] – 6:4, 6:3
Катерина Синякова – Анастасия Павлюченкова – 7:6 (7:1), 6:4

WTA 250 Гонконг. Пары 1/2 финала

Лейла Фернандес – Анна Блинкова [5]
Мартина Тревизан [6] – Катерина Синякова

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WTA Гонконг Лейла Фернандес Линда Фругвиртова Сара Соррибес-Тормо Анна Блинкова Мартина Тревизан Элизе Мертенс Катерина Синякова Анастасия Павлюченкова
Источник Sport.ua
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