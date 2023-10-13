Виталий МИКОЛЕНКО: «Стараемся наладить взаимосвязи с Мудриком»
Защитник сборной Украины – о матче против команды Северной Македонии
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился мыслями о матче квалификации Евро-2024 против сборной Северной Македонии
– Что мы можем ожидать от Северной Македонии завтра? Что будет отличаться от первого матча?
– Думаю, это нужно спросить у главного тренера. Я выхожу на поле и выполняю установку тренера. У них хорошая линия атаки и они хорошо играют на контратаках. Думаю, что они будут пытаться играть так же, как играли против нас в последнем матче. Поэтому лучше спросить у главного тренера.
– Какие первые мнения, когда вы видите турнирную таблицу нашей группы?
– Следующий матч – самый важный. Если мы не будем брать три очка в каждой игре, то нам будет тяжело.
– Насколько Вам комфортно на левом фланге с Мудриком? Вы уже почти год играете вместе, расскажите о вашем взаимодействии на поле.
– Стараемся наладить взаимосвязи с Мудриком. Думаю, что с каждым сбором у нас получается все лучше на поле и вне его.
Напомним, что встреча между сборными Украины и Северной Македонии состоится завтра, 14 октября, в чешской Праге и начнется в 16:00 по киевскому времени.
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