Виталий МИКОЛЕНКО: «Стараемся наладить взаимосвязи с Мудриком»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился мыслями о матче квалификации Евро-2024 против сборной Северной Македонии

– Что мы можем ожидать от Северной Македонии завтра? Что будет отличаться от первого матча?

– Думаю, это нужно спросить у главного тренера. Я выхожу на поле и выполняю установку тренера. У них хорошая линия атаки и они хорошо играют на контратаках. Думаю, что они будут пытаться играть так же, как играли против нас в последнем матче. Поэтому лучше спросить у главного тренера.

– Какие первые мнения, когда вы видите турнирную таблицу нашей группы?

– Следующий матч – самый важный. Если мы не будем брать три очка в каждой игре, то нам будет тяжело.

– Насколько Вам комфортно на левом фланге с Мудриком? Вы уже почти год играете вместе, расскажите о вашем взаимодействии на поле.

– Стараемся наладить взаимосвязи с Мудриком. Думаю, что с каждым сбором у нас получается все лучше на поле и вне его.

Напомним, что встреча между сборными Украины и Северной Македонии состоится завтра, 14 октября, в чешской Праге и начнется в 16:00 по киевскому времени.