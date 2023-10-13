Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм хочет продлить контракт с Лукасом Пакета
Англия
13 октября 2023, 17:43 |
53
0

Вест Хэм хочет продлить контракт с Лукасом Пакета

«Молотобойцы» готовы предложить игроку огромную зарплату

13 октября 2023, 17:43 |
53
0
Вест Хэм хочет продлить контракт с Лукасом Пакета
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Пакета

Лондонский «Вест Хэм» хочет продлить контракт с бразильским полузащитником Лукасом Пакета, сообщает издание TeamTalk.

Хоть действующее соглашение игрока истекает аж в 2027 году, «молотобойцы» хотят показать всем заинтересованным в бразильце клубам, что он счастлив в «Вест Хэме». Ради этого руководство клуба хочет повысить зарплату Лукаса со 150 до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Летом полузащитником интересовался «Манчестер Сити», но в итоге решил отказаться от трансфера.

В этом сезоне Лукас Пакета отыграл 10 матчей за «Вест Хэм», в которых отметился 2 голами и 1 ассистом.

По теме:
Ньюкасл продлил контракт с защитником
Молодой бриллиант ПСЖ подпишет новый контракт с клубом
ВИДЕО. Капитан МЮ забил лучший гол сентября в АПЛ
Лукас Пакета Вест Хэм продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник TeamTalk
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ о Тимощуке: «Выбрал ту сторону. Было имя в футболе – и нет его уже»
Футбол | 13 октября 2023, 15:30 4
РЕБРОВ о Тимощуке: «Выбрал ту сторону. Было имя в футболе – и нет его уже»
РЕБРОВ о Тимощуке: «Выбрал ту сторону. Было имя в футболе – и нет его уже»

Тренер оценил бывшего партнера по сборной

Воспитанника Шахтера Роспутько ждут в клубе из Санкт-Петербурга
Футбол | 13 октября 2023, 13:12 9
Воспитанника Шахтера Роспутько ждут в клубе из Санкт-Петербурга
Воспитанника Шахтера Роспутько ждут в клубе из Санкт-Петербурга

Неожиданный поворот карьеры

Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
Теннис | 12.10.2023, 20:50
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
Бокс | 13.10.2023, 07:59
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
Другие виды | 12.10.2023, 23:41
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
12.10.2023, 22:38 5
Футбол
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
13.10.2023, 08:28 32
Футбол
Без Алькараса и Пола. Определены все участники 1/4 финала Мастерса в Шанхае
Без Алькараса и Пола. Определены все участники 1/4 финала Мастерса в Шанхае
11.10.2023, 18:07
Теннис
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
12.10.2023, 23:23 27
Футбол
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
11.10.2023, 21:59 19
Футбол
Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
11.10.2023, 17:55 11
Футбол
Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
11.10.2023, 16:39 7
Футбол
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
12.10.2023, 18:31 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем