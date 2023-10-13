Вест Хэм хочет продлить контракт с Лукасом Пакета

Лондонский «Вест Хэм» хочет продлить контракт с бразильским полузащитником Лукасом Пакета, сообщает издание TeamTalk.

Хоть действующее соглашение игрока истекает аж в 2027 году, «молотобойцы» хотят показать всем заинтересованным в бразильце клубам, что он счастлив в «Вест Хэме». Ради этого руководство клуба хочет повысить зарплату Лукаса со 150 до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Летом полузащитником интересовался «Манчестер Сити», но в итоге решил отказаться от трансфера.

В этом сезоне Лукас Пакета отыграл 10 матчей за «Вест Хэм», в которых отметился 2 голами и 1 ассистом.