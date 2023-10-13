Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИЛЕВСКИ: «В сборной Украины – квалифицированные и сильные футболисты»
Чемпионат Европы
13 октября 2023, 16:27 |
451
2

МИЛЕВСКИ: «В сборной Украины – квалифицированные и сильные футболисты»

Тренер сборной Северной Македонии – о следующем сопернике команды

13 октября 2023, 16:27 |
451
2
МИЛЕВСКИ: «В сборной Украины – квалифицированные и сильные футболисты»
УЕФА. Благоя Милевски

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Украины (14 октября, 16:00):

— Какое оставила у вас впечатление сборная Украины по сентябрьским матчам с Англией и Италией?
— Не нужно слов, чтобы понимать, насколько высок уровень сборной Украины. Все мы знаем, какие в этой команде собраны квалифицированные и сильные футболисты, которые играют в топ-лигах.

Но вы должны также понимать, что и уровень сборной Северной Македонии постоянно растет, и мы уже показали, что можем играть против топ-сборных на хорошем уровне. Это мы подтвердили в матчах с Италией и Мальтой. Надеюсь, что нам хватит энергии, чтобы провести на таком же уровне и оставшиеся матчи этой квалификации.

— В первом матче со сборной Украины ваша команда сперва выигрывала со счетом 2:0, но затем уступила 2:3. Какие выводы сделали из той игры?
— Нельзя сравнивать тот матч и завтрашний. Уверен, что завтра будет абсолютно другая игра. И сборная Украины, и сборная Северной Македонии сейчас ведут борьбу за второе место в нашей отборочной группе. Так что завтра каждой из команд нужно будет три очка.

Очень надеюсь, что будет открытая игра, и обе команды будут бороться за победу и три очка. Для того, чтобы победить завтра, нам надо, прежде всего, быть сконцентрированными, собранными и, главное, не останавливаться после 60−65 минуты игры, продолжать играть в свой футбол.

По теме:
Сын кондитера. Кто такой Элиф Элмас – новый лидер Северной Македонии
Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
РЕБРОВ о Тимощуке: «Выбрал ту сторону. Было имя в футболе – и нет его уже»
Благоя Милевски сборная Северной Македонии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Северная Македония Евро-2024
Источник Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Футбол | 12 октября 2023, 18:56 1
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»

Полузащитник «Вестерло» рассказал об отношениях с одноклубником, имеющим российское гражданство

Без Бензема и Мбаппе: Реал продолжает забивать без топ-форварда
Футбол | 13 октября 2023, 15:22 0
Без Бензема и Мбаппе: Реал продолжает забивать без топ-форварда
Без Бензема и Мбаппе: Реал продолжает забивать без топ-форварда

«Сливочные» пока успешно справляются без «девяток» мирового класса

Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Футбол | 12.10.2023, 16:26
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Роман Яремчук потерял 20% трансферной стоимости
Футбол | 13.10.2023, 14:42
Роман Яремчук потерял 20% трансферной стоимости
Роман Яремчук потерял 20% трансферной стоимости
Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
Футбол | 12.10.2023, 21:17
Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fifa2020
Думав Мілевський вже ожив))
Ответить
0
New Zealander
Чекайте він Мальту назвав топ-збірною чи це опечатка?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
11.10.2023, 21:59 19
Футбол
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
12.10.2023, 02:28 76
Теннис
Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
12.10.2023, 09:40
Бокс
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
12.10.2023, 22:38 5
Футбол
Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы
Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы
11.10.2023, 22:27
Футбол
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
11.10.2023, 20:34 18
Футзал
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
12.10.2023, 23:23 27
Футбол
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
13.10.2023, 08:28 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем