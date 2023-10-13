Другие новости13 октября 2023, 16:10 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 октября
Важные события во всех видах спорта
13 октября 2023, 16:10 |
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В пятницу, 13 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Австрия – Бельгия
21:45 Нидерланды – Франция
21:45 Португалия – Словакия
21:45 Англия – Австралия
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