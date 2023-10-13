СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 октября

В пятницу, 13 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Австрия – Бельгия

2.83 – 3.24 – 2.62

21:45 Нидерланды – Франция

3.39 – 3.50 – 2.30

21:45 Португалия – Словакия

1.22 – 6.65 – 14.00

21:45 Англия – Австралия

1.24 – 6.10 – 12.50