Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 октября
Другие новости
13 октября 2023, 16:10 |
47
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 октября

Важные события во всех видах спорта

13 октября 2023, 16:10 |
47
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 13 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Австрия – Бельгия

Favbet 2.83 – 3.24 – 2.62

21:45 Нидерланды – Франция

Favbet 3.39 – 3.50 – 2.30

21:45 Португалия – Словакия

Favbet 1.22 – 6.65 – 14.00

21:45 Англия – Австралия

Favbet1.24 – 6.10 – 12.50

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 октября
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Футбол | 13 октября 2023, 08:28 32
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном

Александр Роспутько захотел славы Тимощука?

Сергей СИДОРЧУК: «У Динамо есть все для чемпионства. Переживаю за команду»
Футбол | 13 октября 2023, 14:49 1
Сергей СИДОРЧУК: «У Динамо есть все для чемпионства. Переживаю за команду»
Сергей СИДОРЧУК: «У Динамо есть все для чемпионства. Переживаю за команду»

Игрок следит за игрой команды

Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Футбол | 12.10.2023, 22:38
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Футбол | 13.10.2023, 11:10
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока
Футбол | 13.10.2023, 14:10
Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока
Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы
Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы
11.10.2023, 22:27
Футбол
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
12.10.2023, 02:28 76
Теннис
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
12.10.2023, 23:41 2
Другие виды
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
11.10.2023, 21:59 19
Футбол
Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
11.10.2023, 17:55 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский специалист возглавил Шериф из Тирасполя
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский специалист возглавил Шериф из Тирасполя
11.10.2023, 21:27 9
Футбол
Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
11.10.2023, 16:39 7
Футбол
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
12.10.2023, 20:50 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем