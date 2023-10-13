Джесси идет за титулом. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Сеуле
Пегула в трех сетах обыграла Клэр Лю, Боузкова уступила Юань Юэ
13 октября состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире серии WTA 250 в Сеуле (Южная Корея).
Первая сеяная Джессика Пегула в трех сетах обыграла свою соотечественницу Клэр Лю. Далее Джесси сыграет против Янины Викмайер, которая в четвертьфинале выбила Полину Кудерметову.
4-я сеяная Мария Боузкова неожиданно уступила Юань Юэ. В полуфинале китаянка встретится с Эминой Бекташ. Американка в 3-м раунде выиграла у Кимберли Бирелл.
WTA 250 Сеул. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Клэр Лю – 4:6, 6:3, 6:0
Янина Викмайер – Полина Кудерметова – 6:3, 6:1
Нижняя часть сетки
Юань Юэ – Мария Боузкова [4] – 7:5, 7:6 (9:7)
Эмина Бекташ – Кимберли Биррелл – 4:6, 6:3, 6:3
WTA 250 Сеул. Пары 1/2 финала
Джессика Пегула [1] – Янина Викмайер
Юань Юэ – Эмина Бекташ
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