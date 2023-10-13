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WTA
13 октября 2023, 15:42 | Обновлено 13 октября 2023, 15:45
178
0

Джесси идет за титулом. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Сеуле

Пегула в трех сетах обыграла Клэр Лю, Боузкова уступила Юань Юэ

13 октября 2023, 15:42 | Обновлено 13 октября 2023, 15:45
178
0
Джесси идет за титулом. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Сеуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

13 октября состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире серии WTA 250 в Сеуле (Южная Корея).

Первая сеяная Джессика Пегула в трех сетах обыграла свою соотечественницу Клэр Лю. Далее Джесси сыграет против Янины Викмайер, которая в четвертьфинале выбила Полину Кудерметову.

4-я сеяная Мария Боузкова неожиданно уступила Юань Юэ. В полуфинале китаянка встретится с Эминой Бекташ. Американка в 3-м раунде выиграла у Кимберли Бирелл.

WTA 250 Сеул. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Клэр Лю – 4:6, 6:3, 6:0
Янина Викмайер – Полина Кудерметова – 6:3, 6:1

Нижняя часть сетки

Юань Юэ – Мария Боузкова [4] – 7:5, 7:6 (9:7)
Эмина Бекташ – Кимберли Биррелл – 4:6, 6:3, 6:3

WTA 250 Сеул. Пары 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Янина Викмайер
Юань Юэ – Эмина Бекташ

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Клэр Лю Юань Юэ Эмина Бекташ Кимберли Биррелл Джессика Пегула Янина Викмайер Полина Кудерметова Мария Боузкова WTA Сеул
Источник Sport.ua
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