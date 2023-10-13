РЕБРОВ о Тимощуке: «Выбрал ту сторону. Было имя в футболе – и нет его уже»

Тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил ситуацию своего бывшего партнера по национальной команде Анатолия Тимощука, который живет в россии и не высказывается о войне против Украины.

«С такими, как Тимощук, у меня нет желания общаться. Идет война, давно пора было решить, где он – с Украиной или с рашистами. Посередине быть нельзя, нейтральным не выйдет быть».

«Тимощук выбрал ту сторону. Ты должен решить, и он решил, что он там. Это его жизнь. Не вспоминаю о нем».

«Когда-то это было большое имя в футболе, но его уже нет», – сказал Ребров.

Известно, что Тимощук собрался судиться с УАФ после того, как в Украине у него забрали все титулы и достижения.