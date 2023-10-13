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  4. РЕБРОВ о Тимощуке: «Выбрал ту сторону. Было имя в футболе – и нет его уже»
Чемпионат Украины
13 октября 2023, 15:30 |
1406
4

РЕБРОВ о Тимощуке: «Выбрал ту сторону. Было имя в футболе – и нет его уже»

Тренер оценил бывшего партнера по сборной

13 октября 2023, 15:30 |
1406
4
РЕБРОВ о Тимощуке: «Выбрал ту сторону. Было имя в футболе – и нет его уже»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил ситуацию своего бывшего партнера по национальной команде Анатолия Тимощука, который живет в россии и не высказывается о войне против Украины.

«С такими, как Тимощук, у меня нет желания общаться. Идет война, давно пора было решить, где он – с Украиной или с рашистами. Посередине быть нельзя, нейтральным не выйдет быть».

«Тимощук выбрал ту сторону. Ты должен решить, и он решил, что он там. Это его жизнь. Не вспоминаю о нем».

«Когда-то это было большое имя в футболе, но его уже нет», – сказал Ребров.

Известно, что Тимощук собрался судиться с УАФ после того, как в Украине у него забрали все титулы и достижения.

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Сергей Ребров Анатолий Тимощук российско-украинская война сборная Украины по футболу
Источник Радио Свобода
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Комментарии 4
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Людина з Луцька !Був час , Я з Рівного  їздив  дивився його матчі .Були часи . Все заради грошей . Шкода .
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+2
Владислав Рейский
удивительная путана оказался патриет из шахты, вроде ж бабла немеряно заработал, а все равно предал всех за рупии
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+2
Nick.Grabowski
Ребров, друг Єрмака, наївно думає, що він то точно правильну сторону обрав. Але Ребров дуже примітивно розуміється на політичній системі навіть України. Реброву було ОК працювати в автократичній державі ОАЕ, де критикувати права людини та пропагувати свободу слова (критикувати місцеву владу) є абсолютно неприйнятним (напевно, забороненим). Але ж працював тишком-нишком, просто не ліз в політику та не цікавився порушення прав людини (а їх там вистачає). Про себе, пан Ребров, мовчить в плані відстоювання свободи та справедливості, бо йому було фіолетово на права та проблеми, наприклад, нелегальних працівників на будівництвах в ОАЕ.
Щодо Тимощука... він банально вибрав ФК Зеніт, клуб в якому він був лідером та капітаном, де його любили та поважали. Закінчилась кар'єра - його туди запросили. І він поїхав, там працює.
Він живе в тоталітарній країні, де за свободу слова можуть:
- вбити
- посадити
- нашкодити.
Це десь в барі Києва або Львова всі герої, і кричать "путій ...о", але в Москві чи Пітер за таке може прилетіти. 
Сумніваюсь, що Тимощук розбирається в політиці, як і 99,9% футболістів. В росії працює системна та професійна пропаганда сектантського типу. Не факт що більшість тих, хто критикує Тимощука витримали би цю злобну, брехливу професійно зроблену сектантську пропаганду, перебуваючи в росії.
Чи зробив Тимощук якісь злочини проти людства - навряд. 
Чи вбив когось Тимощук - навряд.
Чи давав накази вбивати Тимощук - навряд.
Чи сіє Тимощук зло, ненависть в інших - навряд.
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