РЕБРОВ о Тимощуке: «Выбрал ту сторону. Было имя в футболе – и нет его уже»
Тренер оценил бывшего партнера по сборной
Тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил ситуацию своего бывшего партнера по национальной команде Анатолия Тимощука, который живет в россии и не высказывается о войне против Украины.
«С такими, как Тимощук, у меня нет желания общаться. Идет война, давно пора было решить, где он – с Украиной или с рашистами. Посередине быть нельзя, нейтральным не выйдет быть».
«Тимощук выбрал ту сторону. Ты должен решить, и он решил, что он там. Это его жизнь. Не вспоминаю о нем».
«Когда-то это было большое имя в футболе, но его уже нет», – сказал Ребров.
Известно, что Тимощук собрался судиться с УАФ после того, как в Украине у него забрали все титулы и достижения.
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Щодо Тимощука... він банально вибрав ФК Зеніт, клуб в якому він був лідером та капітаном, де його любили та поважали. Закінчилась кар'єра - його туди запросили. І він поїхав, там працює.
Він живе в тоталітарній країні, де за свободу слова можуть:
- вбити
- посадити
- нашкодити.
Це десь в барі Києва або Львова всі герої, і кричать "путій ...о", але в Москві чи Пітер за таке може прилетіти.
Сумніваюсь, що Тимощук розбирається в політиці, як і 99,9% футболістів. В росії працює системна та професійна пропаганда сектантського типу. Не факт що більшість тих, хто критикує Тимощука витримали би цю злобну, брехливу професійно зроблену сектантську пропаганду, перебуваючи в росії.
Чи зробив Тимощук якісь злочини проти людства - навряд.
Чи вбив когось Тимощук - навряд.
Чи давав накази вбивати Тимощук - навряд.
Чи сіє Тимощук зло, ненависть в інших - навряд.