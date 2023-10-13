Сергей РЕБРОВ: «Ракетные обстрелы? Должен был почувствовать это»

Тренер сборной Украины Сергей Ребров, который долгое время работал и проживал в других странах, спокойно отнесся к тому, что ему после подписания контракт с УАФ нужно было вернуться жить в Украину во время войны.

«Еще до подписания контракт с УАФ я приезжал в Украину, был в Киеве во время ракетных обстрелов. Я должен был это почувствовать. Потому что весь народ постоянно с этим живет. Для меня это удивительно не было, я понимал, куда я еду. С этим нужно жить».

«Помощь армии? Я помогаю, но не афиширую это. Это все сейчас делают, и это не только игроки. Те, кто играет в других чемпионатах, они очень много помогают. Не только воинам, но и людям, которые пострадали от рашисткой агрессии. Но афишировать это не хочу», – сказал Ребров.