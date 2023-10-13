Роман Яремчук потерял 20% трансферной стоимости

Трансферная стоимость украинского нападающего испанской «Валенсии» Романа Яремчука после очередного обновления цен на портале Transfermarkt упала на 20% и теперь составляет 4 миллиона евро.

Еще в июне 2023 года 27-летнего страйкера оценивали в 5 миллионов евро. Самый высокий показатель в карьере Романа – 17.5 миллионов в июле 2021 года, когда он перешел из «Гента» в «Бенфику».

Трансферная стоимость других украинцев в высшем дивизионе Испании – Виктора Цыганкова (22 миллиона евро), Артема Довбыка (15 млн) и Андрея Лунина (5 млн) не была обновлена.

В этом сезоне Роман сыграл 8 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами. Все они были забиты в ворота исландского «Акюрейри».