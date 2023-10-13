Орельен ТЧУАМЕНИ: «Нам действительно нужно что-то сделать с календарем»

Полузащитник мадридского «Реала» и национальной сборной Франции Орельен Тчуамени недоволен большим количеством матчей, негативно сказывающихся на здоровье игроков:

«Нам действительно нужно что-то сделать с календарем. Мы играем по 60-70 матчей за сезон. Если мы хотим играть до 38-39 лет, то это будет тяжело для нашего тела. У нас очень много разных соревнований, и не все из них действительно важны».