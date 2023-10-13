Александр ПАЛЯНИЦА: «Довбику уже пора заявить о себе в сборной Украины»

Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Паляница в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями об игроках атакующего звена главной команды страны:

– Тренер нашей сборной Сергей Ребров всегда любит повторять, что на место в старте будут претендовать только те, кто имеет достаточную игровую практику на клубном уровне. Согласно этому своеобразному табелю о рангах Яремчук, который недавно считался основным нападающим, уже третий, уступая Довбику и Ванату.

–Чем Вы можете объяснить, что Яремчук в последнее время находится в тени?

– Утратой уверенности в своих силах. Вероятно, после «Гента» Роман оказывался в командах, не подходящих ему по манере игры. Факты упрямая вещь: Яремчук не только очень мало забивает в последнее время, а вообще редко оказывается в ударной позиции. Хотя в той же Валенсии ему давали шанс заявить о себе, однако он его не использовал.

– Итак, завтра Вы не видите Яремчука в стартовом составе?

– Убежден, что на острие атаки будет действовать Довбик. Да, он мало забивает и в «Жироне», но пользу приносит, ассистируя партнерам. Хотя, если откровенно, мне не нравится, что Артем часто принимает мяч спиной к воротам и защитники могут просчитать его действия. Но такой уж у него стиль. Что касается Ваната, то, на мой взгляд, он прогрессирует. Динамовец – мобильный, на «ты» с мячом, у него хорошо поставлен удар. Создается впечатление, что киевлянин более разносторонний игрок, чем тот же Довбик. Задержка только по опыту.

– Однако эффективность нападающих сильно зависит от взаимодействия с игроками других амплуа.

– К сожалению, завтра нашим будет очень не хватать в полузащите Цыганкова. Он сейчас феерит в «Жироне», становится одним из лидеров сборной. Очень жаль, что Виктор в ближайшее время из-за травмы не сможет помочь. Цыганков сильный, как командный игрок, может не только комбинировать с партнерами, но и сам завершить атаку мощным выстрелом, или оказаться в нужном месте и сыграть результативно на опережение. Вот почему в Праге больше надеюсь на связку на левом фланге: Зинченко – Мудрик.

– В первом круге в гостях сборная Украины получила суперволевую викторию над балканцами – 3:2, проигрывая – 0:2. Что это – недооценка соперника?

– Не думаю, на таком уровне об этом не может даже быть и речи. Скорее всего, не настроились, как следует, потому и не хватало концентрации. Когда же на второй тайм вышли максимально мотивированными, то доказали, что выше классом.

– На игре нашей сборной уже заметна «режиссура» Реброва?

– Нет, об этом еще рано говорить.

– Завтра украинцам очень нужна победа, которая еще сохранит возможность завоевать прямую путевку на Евро-2024. Как вы оцениваете шансы соперников?

– Перед любым матчем они 50 на 50. С другой стороны, у кого же тогда выигрывать, как не у северомакедонцев, когда ставишь целью пробиться на Евро-2024 в Германию? Поэтому я очень надеюсь, что в Праге последнее слово будет за нашими ребятами и, наконец, забьет в ключевой момент Довбик.