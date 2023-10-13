Не зря послал русский корабль. Давид Нерес может уйти в АПЛ или Серию А

26-летний бразильский вингер «Бенфики» Давид Нерес в январе может покинуть португальский клуб, где в текущем сезоне не является игроком стартового состава, хотя и приносит немало пользы «орлам», выходя на замену (1 гол и 3 ассиста в 10 матчах).

В услугах бразильца заинтересованы неназванные клубы из английской Премьер-лиги и итальянской Серии А, которые будут готовы к активным трансферным действиям уже в январе 2024 года.

За трансфер Нереса «Бенфика», как ожидается, сможет выручить порядка 35 миллионов евро.

Летом подписать Давида Нереса очень хотел российский «зенит», но бразилец категорически отказался перебираться в клуб из государства-агрессора, которое вынудило его покинуть Украину и «Шахтер», причем так и не сыграв ни одного официального матча за «горняков».