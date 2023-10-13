Александр БАБИЧ: «Игра с Македонией будет такой же тяжелой, как с Италией»
Украинский тренер поделился ожиданиями от матча с Северной Македонией
Украинский футбольный специалист Александр Бабич поделился ожиданиями от матча национальной команды против сборной Северной Македонии в отборе к Евро-2024.
– Самый главный поединок – всегда следующий. Уверен, команда максимально сконцентрирована на матче против Северной Македонии. От него будут зависеть перспективы дальнейшей конкуренции за выход на Евро-2024.
– Насколько тяжелым будет поединок против македонцев?
– Думаю, где-то на уровне с игрой против итальянцев. Не забываем первый матч с ними – он был очень непростой. Тогда точно поняли, что эта команда может создать сюрпризы. Будет тяжелая игра.
– Что из положительного можно отметить в контексте сборной Украины?
– Большинство футболистов, которые вызываются в сборную, имеют стабильную игровую практику в своих клубах. Особенно это касается линии обороны, и это хорошо.
– На каких проблемах нашей сборной нужно делать акцент сейчас?
– Предполагаю, что не в лучшем моральном состоянии находятся игроки «Динамо» и «Шахтера». «Горняки» после победы в ЛЧ в меньшей степени, а «Динамо» после неудач в чемпионате – в большей. Также беспокоят микротравмы игроков.
– Какие факторы могут принести нам желанную победу?
– Буду категоричным – надежная и организованная игра в обороне. Уверен, в атаке у нас будут моменты. Уровень мастерства наших игроков атаки выше македонцев. Но сборники должны понимать, что все равно результат будет зависеть от надежной и правильной игры в обороне. Это касается всей команды, а не только защитников. Речь о верхнем прессинге, насколько команда будет правильно создавать искусственные оффсайды. Организованная игра без мяча будет ключевой.
– Кто сыграет в рамке ворот?
– Интересный выбор. Очень хорошо, что все три голкипера имеют опыт игры в еврокубках и, соответственно, под давлением. Да, они допускают ошибки, но это нормально. Ризныка сейчас вряд ли будут рассматривать как первого. Но я склоняюсь к выбору Трубина. Нынешний психологический фон говорит в его пользу, плюс работа ногами в начале атак и розыгрыше мяча все же лучше в исполнении Трубина.
Напомним, что матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге (начало – в 16:00 по киевскому времени).
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