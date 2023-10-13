«Я не знаю, кто он такой». В сторону Месси плюнул игрок сборной Парагвая

В матче отбора ЧМ-2026 Аргентина обыграла Парагвай 1:0, а игра запомнилась тем, что в сторону Лионеля Месси после небольшого конфликта на поле плюнул Антонио Санабрия.

Однако форвард отнесся к этому спокойно.

«Не видел этого момента, мне в раздевалке сказали, что кто-то плюнул в меня. Не знаю, кто он такой. Не придаю этому значения», – сказал Месси.

Любопытно, что Санабрия является воспитанником «Барселоны». Сейчас выступает за «Торино», а также играл за «Сассуоло», «Рому» и «Бетис».