«Я не знаю, кто он такой». В сторону Месси плюнул игрок сборной Парагвая
Лионель отреагировал спокойно
В матче отбора ЧМ-2026 Аргентина обыграла Парагвай 1:0, а игра запомнилась тем, что в сторону Лионеля Месси после небольшого конфликта на поле плюнул Антонио Санабрия.
Однако форвард отнесся к этому спокойно.
«Не видел этого момента, мне в раздевалке сказали, что кто-то плюнул в меня. Не знаю, кто он такой. Не придаю этому значения», – сказал Месси.
Любопытно, что Санабрия является воспитанником «Барселоны». Сейчас выступает за «Торино», а также играл за «Сассуоло», «Рому» и «Бетис».
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