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Чемпионат мира
13 октября 2023, 12:30 | Обновлено 13 октября 2023, 12:36
966
1

«Я не знаю, кто он такой». В сторону Месси плюнул игрок сборной Парагвая

Лионель отреагировал спокойно

13 октября 2023, 12:30 | Обновлено 13 октября 2023, 12:36
966
1
«Я не знаю, кто он такой». В сторону Месси плюнул игрок сборной Парагвая
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В матче отбора ЧМ-2026 Аргентина обыграла Парагвай 1:0, а игра запомнилась тем, что в сторону Лионеля Месси после небольшого конфликта на поле плюнул Антонио Санабрия.

Однако форвард отнесся к этому спокойно.

«Не видел этого момента, мне в раздевалке сказали, что кто-то плюнул в меня. Не знаю, кто он такой. Не придаю этому значения», – сказал Месси.

Любопытно, что Санабрия является воспитанником «Барселоны». Сейчас выступает за «Торино», а также играл за «Сассуоло», «Рому» и «Бетис».

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Лионель Месси Антонио Санабрия сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Источник Tyc Sports
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