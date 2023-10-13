Сергей СИДОРЧУК: «У Динамо есть все для чемпионства. Переживаю за команду»

Хавбек «Вестерло» Сергей Сидорчук, который перебрался в Бельгию из «Динамо», считает, что у команды Мирчи Луческу есть все для победы в чемпионате.

«Переживаю за «Динамо». Этот клуб дал мне все, что у меня есть. И тот тренер, который работает, очень важен для меня. И мне хочется, чтобы Луческу завершил свой тренерский этап на мажорной ноте. Почему не выходит? У «Динамо» постоянно турбулентные времена. Но у них есть все, чтобы это пережить и выиграть чемпионат».

«Бражко заменил меня? Хочу, чтобы у него все вышло, потенциал есть. Но самым сложным для него будет не этот чемпионат, а следующий, второй. На него будут иначе смотреть, однако я считаю, что у него все получится», – сказал Сидорчук.