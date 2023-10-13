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  4. Сергей СИДОРЧУК: «В ближайших двух матчах обязаны брать 6 очков»
Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2023, 12:09 |
30
0

Сергей СИДОРЧУК: «В ближайших двух матчах обязаны брать 6 очков»

Полузащитник сборной Украины поделился ожиданиями от матчей с Северной Македонией и Мальтой

13 октября 2023, 12:09 |
30
0
Сергей СИДОРЧУК: «В ближайших двух матчах обязаны брать 6 очков»
УАФ. Сергей Сидорчук

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от октябрьских матчей отбора к Евро-2024 с Северной Македонией и Мальтой.

– Как бы ты оценил результат и игру сборной в предыдущих двух матчах – с англичанами и итальянцами?

– Трудно давать адекватные оценки, когда ты находишься в процессе. Не буду оценивать кого-то индивидуально, это дело тренеров. А по поводу командной игры я думаю, что выступили неплохо. С Италией был очень тяжелый поединок. Итальянцы только что сменили главного тренера, и это стало для них положительным моментом в психологическом плане. Плюс неудачное начало матча – такие необязательные голы... Несмотря на это, для меня в этих встречах было больше позитива, чем негатива.

– Впереди поединки с Северной Македонией и Мальтой. В них обязательно необходимо брать шесть очков?

– Обязательно, конечно. Но следует помнить, как мы с ними играли в начале лета. Было очень тяжело, ведь я не могу назвать ни одной сборной, которая сейчас не может играть в современный футбол. Все подтянулись, и это уже не тот отборочный цикл, который мог бы быть шесть-восемь лет назад. С каждым годом становится все тяжелее и тяжелее. Появляется все больше информации о футболе, тактике, тренировочном процессе. И футболисты из маленьких стран учатся по примеру всей Европы. Они видят, как следует прогрессировать.

Что касается непосредственно Северной Македонии, то все помнят, как мы с ними в прошлом матче начали первый тайм. Было очень тяжело. То же самое и с Мальтой. Если ты не забиваешь быстрый мяч, не забиваешь в первом тайме, то с течением времени играть становится все труднее. Но нам нужны эти очки. Нам вообще нужны девять очков, если мы хотим говорить о выходе на чемпионат Европы.

– Удивили ли вас македонцы в том первом тайме?

– Я думаю, что они немного удивили сами себя. У них были опасения перед Украиной. Но когда забили те мячи, стало видно, что с каждым действием они становятся все увереннее. Они не вышли на поле такими уверенными, какими стали с течением времени в той встрече.

– В твоем активе три мяча за сборную Украины, причем один из них – именно в ворота Северной Македонии. Ты помнишь тот гол и свои эмоции?

– Помню очень хорошо. Мы играли на «Арене Львов», это был мой первый матч в основном составе. Не вспомню конкретно, но кто-то сказал, что жизнь измеряется не количеством прожитых лет, а количеством приятных воспоминаний. Тот поединок я запомнил, и у меня с ним связаны приятные воспоминания. Как забил? Мяч отскочил от Андрея Ярмоленко, а я находился в штрафной непосредственно вблизи ворот, очень близко, поэтому не промахнулся. Я был очень счастлив, ведь тот гол стал победным.

– Тогда «Арена Львов» была до отказа заполнена, и это то, за чем мы очень соскучились. Чувствуешь ли ты сейчас поддержку на наших номинально домашних матчах?

– Последний номинально домашний матч, во Вроцлаве с Англией, для меня был как домашний. Было очень много наших болельщиков. В такой атмосфере приятно играть. Этот поединок мне несколько напомнил матчи на «Арене Львов» или «Олимпийском». Дай Бог, чтобы и в Праге было так же.

– На два ближайших матча мы из-за травм потеряли Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко. Насколько это большая потеря, и как ее компенсировать?

– Это очень серьезная потеря. Андрей – капитан команды, а Виктор последний год играет на очень высоком уровне. Я не хочу их с кем-то сравнивать или прогнозировать, кто может сыграть вместо них. Просто скажу – это большая потеря, и все.

Напомним, что матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге (начало – в 16:00 по киевскому времени). Поединок же с Мальтой пройдет 17 октября на Национальном стадионе в городке Та-Кали (начало – в 21:45 по киевскому времени).

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Источник Sport.ua
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