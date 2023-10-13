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Англия
13 октября 2023, 11:27 |
324
0

Игрок Манчестер Сити заинтересовал Баварию

Калвин Филлипс может присоединиться к немецкому гегемону

13 октября 2023, 11:27 |
324
0
Игрок Манчестер Сити заинтересовал Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность подписания английского полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса, сообщает британское издание The Sun.

27-летний игрок разочарован своим статусом в манчестерском клубе. Ранее он думал, что не играет из-за супер-формы Родри, но ситуация не изменилась после дисквалификации испанца.

«Бавария» следит за игроком, чтобы попытаться усилить свою полузащиту зимой.

Калвин Филлипс перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года. За последние 2 сезона он сыграл лишь 760 минут во всех турнирах в составе «горожан».

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Калвин Филлипс Манчестер Сити Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Родри
Источник The Sun
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