Игрок Манчестер Сити заинтересовал Баварию
Калвин Филлипс может присоединиться к немецкому гегемону
Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность подписания английского полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса, сообщает британское издание The Sun.
27-летний игрок разочарован своим статусом в манчестерском клубе. Ранее он думал, что не играет из-за супер-формы Родри, но ситуация не изменилась после дисквалификации испанца.
«Бавария» следит за игроком, чтобы попытаться усилить свою полузащиту зимой.
Калвин Филлипс перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года. За последние 2 сезона он сыграл лишь 760 минут во всех турнирах в составе «горожан».
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