Ангелина Калинина – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
13 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).
В 1/4 финала основы украинка сыграет против китаянки Чжэн Циньвень (№24 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Зигемунд – Паолини. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли дважды, украинка не проигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Лауры Зигемунд (№113 WTA) или Жасмин Паолини (№31 WTA).
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