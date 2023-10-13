У него был позывной Динамо. На фронте погиб воспитанник киевской академии

Страшная и жестокая война унесла жизнь еще одного защитника Украины. Снова черная весть прилетела из фронта.

29 сентября на Запорожском направлении погиб Александр Щетинин из Вышгорода.

Он родился в 1990 году и учился в академии «Динамо». Играл за команду «Локомотив», считавшуюся филиалом столичного клуба. На фронте имел позывной «Динамо».

Футбольный клуб «Динамо» выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего: «Мы искренне скучаем вместе с вами. Вечная память Герою, отдавшему жизнь за нашу страну».