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Украина. Премьер лига
13 октября 2023, 01:48 | Обновлено 13 октября 2023, 02:03
125
0

У него был позывной Динамо. На фронте погиб воспитанник киевской академии

Александр Щетинин из Вышгорода играл за команду-филиал «Локомотив»

13 октября 2023, 01:48 | Обновлено 13 октября 2023, 02:03
125
0
У него был позывной Динамо. На фронте погиб воспитанник киевской академии
ФК Динамо. Александр Щетинин

Страшная и жестокая война унесла жизнь еще одного защитника Украины. Снова черная весть прилетела из фронта.

29 сентября на Запорожском направлении погиб Александр Щетинин из Вышгорода.

Он родился в 1990 году и учился в академии «Динамо». Играл за команду «Локомотив», считавшуюся филиалом столичного клуба. На фронте имел позывной «Динамо».

Футбольный клуб «Динамо» выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего: «Мы искренне скучаем вместе с вами. Вечная память Герою, отдавшему жизнь за нашу страну».

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Динамо Киев смерть Локомотив Киев российско-украинская война
Источник ФК Динамо Киев
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