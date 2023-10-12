ITF12 октября 2023, 23:55 |
76
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Стародубцева разгромила американку и вышла в 3-й раунд 60-тысячника в США
Юлия в двух сетах справилась с Джесси Эйни
12 октября 2023, 23:55 |
76
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).
В 1/8 финала украинка в двух сетах разгромила американку Джесси Эйни (WTA 396) за 1 час и 18 минут.
ITF W60 Ранчо-Санта-Фе. Хард. 1/8 финала
Джесси Эйни (США) – Юлия Стародубцева (Украина) [4] – 1:6, 2:6
Это была первая встреча теннисисток.
В 3-м раунде 60-тысячника Юлия сыграет против 5-й сеяной Луизы Чирико.
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Комментарии 1
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200 наша! Й особистий рекорд Із чвертьфіналу вже йдуть дівчата посильніше, але все одно плюс/мінус Юліного рівня. Можна навіть спробувати виграти турнір - і тоді Стародубцева вже підпиратиме Завацьку.
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