Стародубцева разгромила американку и вышла в 3-й раунд 60-тысячника в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).

В 1/8 финала украинка в двух сетах разгромила американку Джесси Эйни (WTA 396) за 1 час и 18 минут.

ITF W60 Ранчо-Санта-Фе. Хард. 1/8 финала

Джесси Эйни (США) – Юлия Стародубцева (Украина) [4] – 1:6, 2:6

Это была первая встреча теннисисток.

В 3-м раунде 60-тысячника Юлия сыграет против 5-й сеяной Луизы Чирико.