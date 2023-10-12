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  4. Стародубцева разгромила американку и вышла в 3-й раунд 60-тысячника в США
ITF
12 октября 2023, 23:55 |
76
1

Стародубцева разгромила американку и вышла в 3-й раунд 60-тысячника в США

Юлия в двух сетах справилась с Джесси Эйни

12 октября 2023, 23:55 |
76
1
Стародубцева разгромила американку и вышла в 3-й раунд 60-тысячника в США
Twitter. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе (США).

В 1/8 финала украинка в двух сетах разгромила американку Джесси Эйни (WTA 396) за 1 час и 18 минут.

ITF W60 Ранчо-Санта-Фе. Хард. 1/8 финала

Джесси Эйни (США) – Юлия Стародубцева (Украина) [4] – 1:6, 2:6

Это была первая встреча теннисисток.

В 3-м раунде 60-тысячника Юлия сыграет против 5-й сеяной Луизы Чирико.

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Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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Falko
200 наша! Й особистий рекорд  Із чвертьфіналу вже йдуть дівчата посильніше, але все одно плюс/мінус Юліного рівня. Можна навіть спробувати виграти турнір - і тоді Стародубцева вже підпиратиме Завацьку.
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