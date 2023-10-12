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Молодежные турниры
12 октября 2023, 22:36 | Обновлено 12 октября 2023, 23:46
249
0

Квасница поставил за молодежку финальную точку в компенсированное время

Украина U-21 победила сверстников из Люксембурга со счетом 3:0

12 октября 2023, 22:36 | Обновлено 12 октября 2023, 23:46
249
0
Квасница поставил за молодежку финальную точку в компенсированное время
ФК Рух. Илья Квасница

В четверг, 12 октября, в 20:30 прошел матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2025 U-21.

Сборные Люксембурга U-21 и Украины U-21 играли в Эш-сюр-Альзетт на стадионе Стад-Эмиль-Майриш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В компенсированное время финальную точку поставил Илья Квасница, и Украина U-21 разгромила Люксембург U-21 (3:0).

ГОЛ! 0:3. Илья Квасница, 90+4 мин.

❗️ Смотрите в Telegram: ВИДЕО ГОЛА

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Источник Sport.ua
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