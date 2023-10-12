Квасница поставил за молодежку финальную точку в компенсированное время

В четверг, 12 октября, в 20:30 прошел матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2025 U-21.

Сборные Люксембурга U-21 и Украины U-21 играли в Эш-сюр-Альзетт на стадионе Стад-Эмиль-Майриш.

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В компенсированное время финальную точку поставил Илья Квасница, и Украина U-21 разгромила Люксембург U-21 (3:0).

ГОЛ! 0:3. Илья Квасница, 90+4 мин.

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