Молодежные турниры12 октября 2023, 22:36 | Обновлено 12 октября 2023, 23:46
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Квасница поставил за молодежку финальную точку в компенсированное время
Украина U-21 победила сверстников из Люксембурга со счетом 3:0
12 октября 2023, 22:36 | Обновлено 12 октября 2023, 23:46
249
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В четверг, 12 октября, в 20:30 прошел матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2025 U-21.
Сборные Люксембурга U-21 и Украины U-21 играли в Эш-сюр-Альзетт на стадионе Стад-Эмиль-Майриш.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В компенсированное время финальную точку поставил Илья Квасница, и Украина U-21 разгромила Люксембург U-21 (3:0).
ГОЛ! 0:3. Илья Квасница, 90+4 мин.
❗️ Смотрите в Telegram: ВИДЕО ГОЛА
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