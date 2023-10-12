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  4. Виталий КОСОВСКИЙ: «Думаю, что Украина победит македонцев – 2:1»
Чемпионат Европы
12 октября 2023, 22:43 | Обновлено 13 октября 2023, 01:35
633
0

Виталий КОСОВСКИЙ: «Думаю, что Украина победит македонцев – 2:1»

Бывший полузащитник сборной Украины – о матче квалификации на Евро-2024

12 октября 2023, 22:43 | Обновлено 13 октября 2023, 01:35
633
0
Виталий КОСОВСКИЙ: «Думаю, что Украина победит македонцев – 2:1»
ФК Кривбасс. Виталий Косовский

14 октября в Праге национальная сборная Украины по футболу проведет очередной матч в отборе на Евро-2024 с Северной Македонией.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Виталий Косовский рассказал, чего ждет от наших игроков середины поля в этом противостоянии и попробовал себя в роли оракула:

– На мой взгляд, сборная Украины начнет игру по схеме 4–2–3–1, которая при атаке трансформируется в 4–3–3. При любых вариантах только позиция Степаненко будет неизменной – в опорной зоне.

– А кто Тарасу чаще всего будет помогать на подступах к своей штрафной?

– Скорее всего, Судаков. Вообще, мне кажется, в тактических построениях номинальных хозяев будет заметным, как говорится, треугольник: Степаненко – Судаков – Зинченко. Как при наступательных операциях, так и когда соперник будет владеть мячом на нашей половине поля. Очень многое будет зависеть от их коэффициента полезного действия.

– В субботу в Праге из-за травм не смогут помочь полузащитники Ярмоленко и Цыганков. Кого из них будет больше не хватать?

– Сейчас роль Ярмоленко в сборной более важна, как старшего партнера, помогающего советами, подстрахует, когда надо. Думаю, что отсутствие Цыганкова будет более ощутимым, потому что это мобильный игрок, креативный, с чувством паса, хорошо поставленным ударом.

– Кто их может заменить?

– Прежде всего, Мудрик. Он постепенно адаптировался в «Челси», становится своим и с каждым поединком действует все более продуктивно. Думаю, что связка Зинченко-Мудрик должна создать балканцам немалые проблемы.
А вот кто будет действовать на фланге Ярмоленко, сказать сложно. Возможно, наставник Сергей Ребров даст шанс Караваеву.

– Но даже самые ярые фаны «Челси», отдавая должное Мудрику за остроту в атаке, критикуют его за нежелание помогать обороне.

– Знаете, поединок в Праге будет определяющим для распределения мест в группе. Вот почему все вышедшие на поле должны будут выполнять все. Убежден: Ребров так настроит Мудрика, что он будет успевать отрабатывать и при потере мяча. Хотя эффективность действий полузащитников будет зависеть и от того, как они будут взаимодействовать с защитниками и выдвинутым на острие атаки Довбиком. Я не сомневаюсь, что именно Артем будет действовать впереди. Он имеет достаточную игровую практику в «Жироне», которая сейчас на виду в Испании и как раз громко заявит о себе в сборной.

– Теперь хочется услышать ваше мнение о полузащите северомакедонцев.

– Там собраны игроки, выступающие за границей. Это уже свидетельствует об их приличном уровне. Хорошо контролируют мяч, поэтому нашим нужно постараться мастерски сыграть в отборе.

– То, что наша сборная сменила «прописку» и будет принимать балканцев в Праге, не сыграет против нее?

– Напротив. Это только послужит дополнительным стимулом продемонстрировать все, что умеешь, в новой стране. Будет служить популяризации украинского футбола, конечно, только при условии, что все закончится победой.

– Тогда напоследок, может, попробуете себя в роли оракула?

– Нас ждет интересный и напряженный поединок. Украина победит – 2:1, хотя будет тяжело.

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Источник Sport.ua
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