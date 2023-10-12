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Молодежные турниры
12 октября 2023, 22:05 | Обновлено 12 октября 2023, 22:19
268
1

Вьюнник удвоил перевес Украины U-21 над Люксембургом U-21

Ассистом в матче квалификации Евро-2025 U-21 отметился Назар Волошин

12 октября 2023, 22:05 | Обновлено 12 октября 2023, 22:19
268
1
Вьюнник удвоил перевес Украины U-21 над Люксембургом U-21
УАФ. Богдан Вьюнник

В четверг, 12 октября, в 20:30 проходит матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2025 U-21.

Сборные Люксембурга U-21 и Украины U-21 играют в Эш-сюр-Альзетт на стадионе Стад-Эмиль-Майриш.

На 69-й минуте Богдан Вьюнник удвоил перевес Украины U-21 над Люксембургом U-21 (2:0), ассист сделал Назар Волошин.

ГОЛ! 0:2. Богдан Вьюнник, 69 мин.

❗️ Смотрите в Telegram: ВИДЕО ГОЛА

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Источник Sport.ua
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Alex T
Шикарное видео с телефона, а гол сам будет или только после него?
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