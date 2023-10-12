Молодежные турниры12 октября 2023, 22:05 | Обновлено 12 октября 2023, 22:19
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Вьюнник удвоил перевес Украины U-21 над Люксембургом U-21
Ассистом в матче квалификации Евро-2025 U-21 отметился Назар Волошин
12 октября 2023, 22:05 | Обновлено 12 октября 2023, 22:19
268
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В четверг, 12 октября, в 20:30 проходит матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2025 U-21.
Сборные Люксембурга U-21 и Украины U-21 играют в Эш-сюр-Альзетт на стадионе Стад-Эмиль-Майриш.
На 69-й минуте Богдан Вьюнник удвоил перевес Украины U-21 над Люксембургом U-21 (2:0), ассист сделал Назар Волошин.
ГОЛ! 0:2. Богдан Вьюнник, 69 мин.
❗️ Смотрите в Telegram: ВИДЕО ГОЛА
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