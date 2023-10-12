Бавария может усилиться полузащитником Манчестер Сити
Калвин Филлипс может присоединиться к немецкому гранду
27-летний английский полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может покинуть клуб.
Филлипс находится в списке приоритетных трансферов мюнхенской «Баварии». Сам англичанин также заинтересован в уходе из Манчестера из-за нехватки игровой практики. Калвин в этом сезоне провел всего 70 минут на поле.
«Горожане» не готовы к полноценному трансферу своего полузащитника, но готовы рассмотреть возможность арендного соглашения.
Ранее сообщалось, о заинтересованности «Манчестер Сити» в трансфере немецкого полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха.
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