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  4. Бавария может усилиться полузащитником Манчестер Сити
Англия
12 октября 2023, 22:14 |
354
0

Бавария может усилиться полузащитником Манчестер Сити

Калвин Филлипс может присоединиться к немецкому гранду

12 октября 2023, 22:14 |
354
0
Бавария может усилиться полузащитником Манчестер Сити
Twitter (Bayern & Germany). Калвин Филлипс

27-летний английский полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может покинуть клуб.

Филлипс находится в списке приоритетных трансферов мюнхенской «Баварии». Сам англичанин также заинтересован в уходе из Манчестера из-за нехватки игровой практики. Калвин в этом сезоне провел всего 70 минут на поле.

«Горожане» не готовы к полноценному трансферу своего полузащитника, но готовы рассмотреть возможность арендного соглашения.

Ранее сообщалось, о заинтересованности «Манчестер Сити» в трансфере немецкого полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха.

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Калвин Филлипс Манчестер Сити Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Bayern & Germany
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