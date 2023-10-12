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Испания
12 октября 2023, 21:52 | Обновлено 12 октября 2023, 21:53
122
0

Икер КАСИЛЬЯС: «Эль-Классико это особое противостояние»

Легендарный голкипер рассказал о самом популярном футбольном матче

12 октября 2023, 21:52 | Обновлено 12 октября 2023, 21:53
122
0
Икер КАСИЛЬЯС: «Эль-Классико это особое противостояние»
Instagram. Касильяс и Пуйоль

Бывший голкипер мадридского «Реала» и национальной сборной Испании Икер Касильяс рассказал о значимости противостояния между «сливочными» и каталонской «Барселоной».

«Эль-Классико – это особое противостояние, так было и будет всегда. Помню свой первый матч против «сине-гранатовых», в 2000 году, когда мне было всего 18, мы победили тогда 3:0. Из самых болезненных поражений выделю поражение 0:5 в первом Эль-Классико Жозе Моуриньо, а также проигрыш 2:6.

Эль-Классико – это как отдельное мировое событие, матч который сам по себе творит историю, это самое известное противостояние в мире», – сказал Касильяс.

Следующий матч между «Реалом» и «Барселоной» будет сыгран уже в этом месяце, 28 октября, начало в 17:15 по киевскому времени.

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Икер Касильяс Эль-Класико Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник La Gazzetta dello Sport
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