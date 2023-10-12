Молодежные турниры12 октября 2023, 21:27 | Обновлено 12 октября 2023, 22:05
1273
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Гол в раздевалку. Украина U-21 открыла счет в матче с Люксембургом U-21
На 45-й минуте отличился Игорь Краснопир с передачи Виталия Романа
12 октября 2023, 21:27 | Обновлено 12 октября 2023, 22:05
1273
0
В четверг, 12 октября, в 20:30 проходит матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2025 U-21.
Сборные Люксембурга U-21 и Украины U-21 играют в Эш-сюр-Альзетт на стадионе Стад-Эмиль-Майриш.
Забив гол в раздевалку, Украина U-21 открыла счет в матче с Люксембургом U-21.
На 45-й минуте отличился Игорь Краснопир с передачи Виталия Романа.
ГОЛ! 0:1. Игорь Краснопир, 45 мин.
❗️ Смотрите в Telegram: ВИДЕО ГОЛА
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