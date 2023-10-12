Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
Экс-голкипер выделил легендарных Пеле, Марадону, Месси и Роналду
Экс-голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Шовковский назвал лучших игроков в истории футбола.
«Я хотел бы отметить четырех легендарных футболистов: Пеле, Диего Марадону, Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду», – ответил Шовковский в своем Instagram на вопрос подписчика о лучших футболистах в истории.
Александр Шовковский защищал цвета киевского «Динамо» с 1993 по 2013 год. Всего он сыграл за столичный клуб 633 поединка, в которых пропустил 470 мячей.
Ранее Шовковский рассказал, какие топ-клубы интересовались им в свое время.
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