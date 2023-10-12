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Украина. Премьер лига
12 октября 2023, 21:17 |
2027
2

Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории

Экс-голкипер выделил легендарных Пеле, Марадону, Месси и Роналду

12 октября 2023, 21:17 |
2027
2
Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Экс-голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Шовковский назвал лучших игроков в истории футбола.

«Я хотел бы отметить четырех легендарных футболистов: Пеле, Диего Марадону, Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду», – ответил Шовковский в своем Instagram на вопрос подписчика о лучших футболистах в истории.

Александр Шовковский защищал цвета киевского «Динамо» с 1993 по 2013 год. Всего он сыграл за столичный клуб 633 поединка, в которых пропустил 470 мячей.

Ранее Шовковский рассказал, какие топ-клубы интересовались им в свое время.

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Источник Instagram
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Лютый Кандибобер
если бы у Роналдиньо был характер, был бы лучше всех четырех
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Кузя&Соня :3
Так и есть все великие, не поспоришь.
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