Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории

Экс-голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Шовковский назвал лучших игроков в истории футбола.

«Я хотел бы отметить четырех легендарных футболистов: Пеле, Диего Марадону, Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду», – ответил Шовковский в своем Instagram на вопрос подписчика о лучших футболистах в истории.

Александр Шовковский защищал цвета киевского «Динамо» с 1993 по 2013 год. Всего он сыграл за столичный клуб 633 поединка, в которых пропустил 470 мячей.

Ранее Шовковский рассказал, какие топ-клубы интересовались им в свое время.