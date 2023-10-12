Шовковский рассказал, какие топ-клубы интересовались им в свое время
К украинскому голкиперу проявляли интерес «Парма», «Валенсия», «Бавария» и «Арсенал»
Бывший голкипер киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Александр Шовковский рассказал, какие европейские команды интересовались им в свое время.
«Предложения были на уровне сплетен. Было много разговоров, проявляли интерес «Парма», «Валенсия», «Бавария» и лондонский «Арсенал», но я всегда был счастлив на своем месте», – поделился Шовковский в своем Instagram.
Александр Шовковский защищал цвета киевского «Динамо» с 1993 по 2013 год и выиграл 31 титул. Сейчас бывший страж ворот занимает должность ассистента главного тренера «Динамо».
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