В четверг, 12 октября, состоится матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2025 U-21, в котором будут играть сборные Люксембурга U-21 и Украины U-21.

Поединок пройдет в Эш-сюр-Альзетт на стадионе Стад-Эмиль-Майриш, стартовый свисток прозвучит в 20:30.

Видеотрансляция матча не организована хозяевами, поэтому поединок не будет показан в эфире телеканалов.

ВИДЕО. Украинская молодежка провела предматчевую тренировку в Люксембурге