Молодежные турниры12 октября 2023, 20:19 | Обновлено 12 октября 2023, 20:24
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ВИДЕО. Украинская молодежка провела предматчевую тренировку в Люксембурге
Вечером 12 октября команды проведут поединок отбора к Евро-2025 U-21
12 октября 2023, 20:19 | Обновлено 12 октября 2023, 20:24
178
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В четверг, 12 октября, состоится матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2025 U-21, в котором будут играть сборные Люксембурга U-21 и Украины U-21.
Поединок пройдет в Эш-сюр-Альзетт на стадионе Стад-Эмиль-Майриш, стартовый свисток прозвучит в 20:30.
Видеотрансляция матча не организована хозяевами, поэтому поединок не будет показан в эфире телеканалов.
ВИДЕО. Украинская молодежка провела предматчевую тренировку в Люксембурге
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