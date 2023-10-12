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Молодежные турниры
12 октября 2023, 20:01 | Обновлено 12 октября 2023, 20:40
2204
9

Люксембург не покажет. Телетрансляции матча украинской молодежки не будет

Поединок пройдет в Эш-сюр-Альзетт на стадионе Стад-Эмиль-Майриш

12 октября 2023, 20:01 | Обновлено 12 октября 2023, 20:40
2204
9
Люксембург не покажет. Телетрансляции матча украинской молодежки не будет
УАФ

В четверг, 12 октября, состоится матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2025 U-21, в котором будут играть сборные Люксембурга U-21 и Украины U-21.

Поединок пройдет в Эш-сюр-Альзетт на стадионе Стад-Эмиль-Майриш, стартовый свисток прозвучит в 20:30.

Видеотрансляция матча не организована хозяевами, поэтому поединок не будет показан в эфире местных телеканалов Суспільне и Суспільне Спорт.

Эксклюзивные комментарии игроков и тренеров из Люксембурга будут доступны сразу после игры.

Следующий матч молодежки Украина U-21 – Англия U-21 пройдет в понедельник, 16 октября, в 19:30 в словацком Кошице. Видеотрансляция будет доступна на платформах Суспільне.

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Люксембург U-21 – Украина U-21 – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
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Источник Суспильне Спорт
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Комментарии 9
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serhiy
Знову УАФ "гарно " працює.Далі без трансляції,тільки попередні матчі були товариські,а цей -офіційний !
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+2
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serhiy
І не мінусуйте,бо трансляція для люксембургців є,а для України-посмокчіть.Ось вам і організація УАФ. 
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+1
Иван Качура
Ганьба.
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0
Владислав Рейский
майфутбол пашет все
Ответить
0
vov4ik90kk
На buffstreams можно смотреть, без впн. Но много рекламы, так что советую с блокировщиком рекламы (типа addBlocker для Хрома) заходить
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Михайло Думич
Буде трансляція, але лише на території самого Люксембургу:
https://play.rtl.lu/live/nmediaenc1-4
Потрібен додаток VPN Luxembourg.
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0
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