Люксембург не покажет. Телетрансляции матча украинской молодежки не будет

В четверг, 12 октября, состоится матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2025 U-21, в котором будут играть сборные Люксембурга U-21 и Украины U-21.

Поединок пройдет в Эш-сюр-Альзетт на стадионе Стад-Эмиль-Майриш, стартовый свисток прозвучит в 20:30.

Видеотрансляция матча не организована хозяевами, поэтому поединок не будет показан в эфире местных телеканалов Суспільне и Суспільне Спорт.

Эксклюзивные комментарии игроков и тренеров из Люксембурга будут доступны сразу после игры.

Следующий матч молодежки Украина U-21 – Англия U-21 пройдет в понедельник, 16 октября, в 19:30 в словацком Кошице. Видеотрансляция будет доступна на платформах Суспільне.