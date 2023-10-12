АПЛ наконец-то выступила с заявлением по поводу атаки Хамаса на Израиль

Недавно СМИ сообщали о том, что ряд клубов АПЛ недовольны тем, что лига не выступила с официальным комментарием по поводу атаки Хамаса на Израиль 7 октября. Сегодня заявление по поводу атаки Хамаса наконец-то появилось на официальном сайте АПЛ:

«АПЛ шокирована и огорчена эскалацией кризиса в Израиле и Секторе Газа и решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия в отношении гражданских лиц, которые ни в чем не виноваты.

Мы надеемся на мир, и выражаем искреннее сочувствие жертвам, их семьям и пострадавшим общинам.

В знак уважения ко всем жертвам игроки, тренеры и судьи АПЛ наденут черные повязки на матчи, которые состоятся 21-23 октября. Перед матчами также будет минута молчания.

АПЛ также сделает пожертвование Британскому Красному Кресту, чтобы поддержать усилия по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается».