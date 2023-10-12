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Англия
12 октября 2023, 19:49 | Обновлено 12 октября 2023, 19:50
291
0

Интер нацелился на полузащитника Вест Хэма

Томаш Соучек может переехать из Лондона в Милан

12 октября 2023, 19:49 | Обновлено 12 октября 2023, 19:50
291
0
Интер нацелился на полузащитника Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Соучек

Миланский «Интер» заинтересовался чешским полузащитником лондонского «Вест Хэма» Томашем Соучеком, сообщает итальянское издание Calciomercato.

Контракт 28-летнего игрока с «молотобойцами» истекает в конце сезона 2023/24, хотя ранее появлялись слухи, что соглашение будет продлено до 2027 года. Тем не менее, «нерадзурри» начали следить за игроком, чтобы подписать его, если он станет свободным агентом.

В этом сезоне Томаш Соучек демонстрирует очень качественный футбол. В 10 матчах за «Вест Хэм» 192-сантиметровый чех забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Томаш Соучек Интер Милан Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Calciomercato
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