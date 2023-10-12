Англия12 октября 2023, 19:49 | Обновлено 12 октября 2023, 19:50
291
0
Интер нацелился на полузащитника Вест Хэма
Томаш Соучек может переехать из Лондона в Милан
12 октября 2023, 19:49 | Обновлено 12 октября 2023, 19:50
291
0
Миланский «Интер» заинтересовался чешским полузащитником лондонского «Вест Хэма» Томашем Соучеком, сообщает итальянское издание Calciomercato.
Контракт 28-летнего игрока с «молотобойцами» истекает в конце сезона 2023/24, хотя ранее появлялись слухи, что соглашение будет продлено до 2027 года. Тем не менее, «нерадзурри» начали следить за игроком, чтобы подписать его, если он станет свободным агентом.
В этом сезоне Томаш Соучек демонстрирует очень качественный футбол. В 10 матчах за «Вест Хэм» 192-сантиметровый чех забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 октября 2023, 13:12 4
Однако это вряд ли случится
Футбол | 12 октября 2023, 14:59 12
Один представитель Первой лиги
Бокс | 12.10.2023, 09:40
Футбол | 12.10.2023, 16:26
Футбол | 12.10.2023, 18:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.10.2023, 22:47 3
11.10.2023, 17:55 11
11.10.2023, 13:15 1
11.10.2023, 00:29
11.10.2023, 20:34 18
11.10.2023, 19:03 15
Теннис