Назарий РУСИН: «Я очень рад, что попал в Сандерленд»

25-летний украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин рассказал об уровне английского Чемпионшипа и о том, что доволен переходу в английский клуб.

«Мне нужно время, чтобы адаптироваться здесь, нужно подтянуть английский язык, без него здесь действительно тяжело. В Чемпионшипе очень высокий уровень футбола, здесь техничные футболисты и очень высокий темп игры. Это хороший чемпионат и я очень рад, что попал в «Сандерленд», где могу получать игровой опыт и развиваться. Здесь конкурентоспособная лига, почти все соперники равны по силе», – сказал Русин.