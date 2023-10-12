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  4. Назарий РУСИН: «Я очень рад, что попал в Сандерленд»
Англия
12 октября 2023, 19:44 | Обновлено 12 октября 2023, 19:47
406
0

Назарий РУСИН: «Я очень рад, что попал в Сандерленд»

Украинский нападающий доволен, что перешел в английский клуб

12 октября 2023, 19:44 | Обновлено 12 октября 2023, 19:47
406
0
Назарий РУСИН: «Я очень рад, что попал в Сандерленд»
rokerreport.sbnation.com. Назарий Русин

25-летний украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин рассказал об уровне английского Чемпионшипа и о том, что доволен переходу в английский клуб.

«Мне нужно время, чтобы адаптироваться здесь, нужно подтянуть английский язык, без него здесь действительно тяжело. В Чемпионшипе очень высокий уровень футбола, здесь техничные футболисты и очень высокий темп игры. Это хороший чемпионат и я очень рад, что попал в «Сандерленд», где могу получать игровой опыт и развиваться. Здесь конкурентоспособная лига, почти все соперники равны по силе», – сказал Русин.

Ранее агент рассказал, почему трансфер Назария Русина в «Сандерленд» затянулся.

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Агент рассказал, почему трансфер Назария Русина в Сандерленд затянулся
Агент: «Русин обладает всеми качествами, чтобы заиграть в Англии»
Сандерленд Чемпионшип Назарий Русин
Источник ВЗбирна
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