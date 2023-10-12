Бражко и Волошин – в основе Украины U-21 на матч с Люксембургом

Сегодня, 12 октября молодежная сборная Украины U-21 в матче отбора на чемпионат Европы 2025 года на выезде сыграет с ровесниками из Люксембурга. Начало матча – в 20:30 по киевскому времени.

Стал известен состав команды Унаи Мельгосы на матч:

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Рубчинский, Очеретько, Волошин, Брагару, Краснопир

Запас: Фесюн, Вивчаренко, Дидык, Кучерявый, Вьюнник, Ярмолюк, Квасница, Яцык, Гуничев