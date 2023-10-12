Молодежные турниры12 октября 2023, 19:25 | Обновлено 12 октября 2023, 20:36
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Бражко и Волошин – в основе Украины U-21 на матч с Люксембургом
Матч отбора на Евро-2025
12 октября 2023, 19:25 | Обновлено 12 октября 2023, 20:36
1522
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Сегодня, 12 октября молодежная сборная Украины U-21 в матче отбора на чемпионат Европы 2025 года на выезде сыграет с ровесниками из Люксембурга. Начало матча – в 20:30 по киевскому времени.
Стал известен состав команды Унаи Мельгосы на матч:
Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Рубчинский, Очеретько, Волошин, Брагару, Краснопир
Запас: Фесюн, Вивчаренко, Дидык, Кучерявый, Вьюнник, Ярмолюк, Квасница, Яцык, Гуничев
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Комментарии 1
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дикість, що знову кожен шукатиме трансляцію сам)))офіційний матч відбору на євро)) павелко і далі з сізо рулить))
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