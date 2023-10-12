РОМАН: «Для меня защищать цвет своей страны гордость и большая честь»

20-летний защитник молодежной сборной Украины по футболу (U21) Виталий Роман поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2025 против ровесников из Люксембурга.

«Люксембург может удивить. Это хорошая сборная, играющая в футбол. И дающая другим играть. У нас есть свои принципы, тактические моменты. Придерживаемся их и это принесет результат. Защищать цвета своей страны – гордость для меня, большая честь. Буду помогать команде всем, чем могу», – сказал Роман.

Поединок молодежных сборных Украины и Люксембурга начнется сегодня, 12 октября, в 20:30 по киевскому времени.