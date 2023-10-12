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Молодежные турниры
12 октября 2023, 19:28 | Обновлено 12 октября 2023, 19:36
559
0

РОМАН: «Для меня защищать цвет своей страны гордость и большая честь»

Защитник украинской молодежки прокомментировал грядущую игру с Люксембургом

12 октября 2023, 19:28 | Обновлено 12 октября 2023, 19:36
559
0
РОМАН: «Для меня защищать цвет своей страны гордость и большая честь»
ФК Рух. Виталий Роман

20-летний защитник молодежной сборной Украины по футболу (U21) Виталий Роман поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2025 против ровесников из Люксембурга.

«Люксембург может удивить. Это хорошая сборная, играющая в футбол. И дающая другим играть. У нас есть свои принципы, тактические моменты. Придерживаемся их и это принесет результат. Защищать цвета своей страны – гордость для меня, большая честь. Буду помогать команде всем, чем могу», – сказал Роман.

Поединок молодежных сборных Украины и Люксембурга начнется сегодня, 12 октября, в 20:30 по киевскому времени.

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Виталий Роман сборная Украины по футболу U-21 Люксембург - Украина Евро-2025 U-21 сборная Люксембурга по футболу U-21
Источник Суспильне Спорт
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