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12 октября 2023, 18:41 |
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Агент – о ФЕСЮКЕ: «Если ты играешь за Хайдук, то априори чего-то стоишь»

Андрей Кириченко поделился мыслями о Давиде Фесюке

12 октября 2023, 18:41 |
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Агент – о ФЕСЮКЕ: «Если ты играешь за Хайдук, то априори чего-то стоишь»
УАФ. Давид Фесюк

Футбольный агент Андрей Кириченко в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мыслями относительно перспективного украинского вратаря хорватского «Хайдука» Давида Фесюка.

– Одним из главных талантов «Хайдука» является украинский вратарь Давид Фесюĸ. Он сейчас основной вратарь U-19. Какая у него репутация в Хорватии?
– Он достаточно известен. Среди молодых игроков о нем пишут и говорят очень много. Если ты играешь за «Хайдук», то что-то собой представляешь априори. Он тренируется с первой командой. Играет за U-19 и имеет хорошую прессу. В сборную Украины его вызвали по делу. Я помню его последний матч с Италией в квалификации на U-17, где он не раз спасал ворота своей команды.

Есть такой стереотип, что вратарь должен быть выше 190 сантиметров, где-то под 2 метра ростом. Как раз Давид это правило опровергает. Скорость, реакция, игра ногами, психологическая стойкость гораздо больше расширяют его возможности, чем антропометрия.

– Давиду лучше формироваться в Хорватии или ехать в клубы посильнее?
– Главное – игровая практика. Если ты не играешь, то развития не будет. В этом специфика вратарей. Играть может только один. Здесь больше психологии. Или ты играешь, или сидишь. На замену никто не будет выпускать.

Мне очень импонирует, что Давид в этом компоненте очень силен. Когда в прошлом сезоне не было достаточно игровой практики, он еще больше работал над собой. Сейчас показывает стабильную игру за «Хайдук». Парень имеет характер.

Недавно 18-летний Давид Фесюк дебютировал за сборную Украины U-19, но пропустил 4 мяча от сборной Южной Кореи U-18.

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Андрей Кириченко Давид Фесюк Хайдук Сплит Хайдук Сплит U-19 чемпионат Хорватии по футболу
Источник Sport.ua
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Sergey Romanchik
Панков плачет в стороне)))Горе агент дал спорт да на хлебушек..и пиар пиар 
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KIEWADIM
Звезды о звездах от спорт.юа 
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