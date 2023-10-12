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  4. Мать Мбаппе больше не сможет быть его агентом
Франция
12 октября 2023, 18:31 |
637
0

Мать Мбаппе больше не сможет быть его агентом

Форварду «ПСЖ» придется искать другого агента

12 октября 2023, 18:31 |
637
0
Мать Мбаппе больше не сможет быть его агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Недавно ФИФА ужесточила правила относительно деятельности агентов в мировом футболе. Теперь лица без соответствующей лицензии функции агентов выполнять не смогут.

Такие реформы всерьез повлияют на Килиана Мбаппе. На протяжении всей его карьеры функции агента форварда выполняла его мать, Файза Ламари. У нее нет лицензии агента, и получить она ее сможет не раньше мая 2024 года.

Это значит, что Мбаппе придется искать нового агента, который и будет вести переговоры относительно возможного продления контракта с «ПСЖ», который действует до лета 2024 года, или же по поводу перехода в какой-либо другой клуб, например, «Реал». Файза Ламари при этом не сможет получить комиссионные за возможный переход сына.

Обойти новые правила ФИФА будет довольно трудно. ФИФА запустила специальный сервис, но котором можно будет анонимно жаловаться на агентов без лицензии и футболистом, которые пользуются их услугами. На нарушителей будут накладываться большие штрафы.

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Килиан Мбаппе ПСЖ футбольные агенты ФИФА
Источник Marca
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