ЮЩИШИН: «Надеюсь, что в начале ноября вернусь к полноценным тренировкам»

23-летний голкипер ровенского «Вереса» Вадим Ющишин рассказал, как проходит его восстановление после серьезной травмы, которую вратарь получил еще в прошлом сезоне.

– Как длится процесс твоего восстановления?

– Восстановление проходит хорошо, буквально недавно ездил во Львов к физиотерапевту Юрию Полигасу, чтобы сделать несколько тестов и увидеть, в каком состоянии колено и насколько я готов к тренировкам.

– Как чувствуешь себя сейчас физически и психологически после длительного времени без игровой практики?

– Физически чувствую себя хорошо. Относительно психологии – конечно, много времени без игровой практики сказывается. Однако стараюсь не считаться с этим – все мысли сейчас направлены только на то, чтобы вернуться к тренировкам в общей группе.

– Какие эмоции испытал после возвращения к практике?

– Очень рад вернуться, очень соскучился по команде, по городу. Во время реабилитации мне часто не хватало коллектива.

– Когда вернешься к занятиям в общей группе?

– Очень надеюсь, что в начале ноября вернусь к полноценным тренировкам, такие рекомендации получил от реабилитолога.

– Как считаешь, чего не хватает команде, чтобы вернуться к победам?

– Трудно сказать чего именно не хватает. Надеюсь, что в ближайшее время вопрос «чего не хватает команде» – изменится на «благодаря чему мы одержали победу»!

– Как оцениваешь шансы сборной Украины в игре с Македонией и Мальтой?

– Надеюсь главная команда нашей страны, покажет хорошую игру и получит 6 очков в этих двух матчах.

Свой следующий матч «Верес» сыграет после международной паузы 22 октября против львовского «Руха», начало запланировано в 13:00 по киевскому времени.