ЮЩИШИН: «Надеюсь, что в начале ноября вернусь к полноценным тренировкам»
Голкипер «Вереса» рассказал, как проходит его восстановление после травмирования
23-летний голкипер ровенского «Вереса» Вадим Ющишин рассказал, как проходит его восстановление после серьезной травмы, которую вратарь получил еще в прошлом сезоне.
– Как длится процесс твоего восстановления?
– Восстановление проходит хорошо, буквально недавно ездил во Львов к физиотерапевту Юрию Полигасу, чтобы сделать несколько тестов и увидеть, в каком состоянии колено и насколько я готов к тренировкам.
– Как чувствуешь себя сейчас физически и психологически после длительного времени без игровой практики?
– Физически чувствую себя хорошо. Относительно психологии – конечно, много времени без игровой практики сказывается. Однако стараюсь не считаться с этим – все мысли сейчас направлены только на то, чтобы вернуться к тренировкам в общей группе.
– Какие эмоции испытал после возвращения к практике?
– Очень рад вернуться, очень соскучился по команде, по городу. Во время реабилитации мне часто не хватало коллектива.
– Когда вернешься к занятиям в общей группе?
– Очень надеюсь, что в начале ноября вернусь к полноценным тренировкам, такие рекомендации получил от реабилитолога.
– Как считаешь, чего не хватает команде, чтобы вернуться к победам?
– Трудно сказать чего именно не хватает. Надеюсь, что в ближайшее время вопрос «чего не хватает команде» – изменится на «благодаря чему мы одержали победу»!
– Как оцениваешь шансы сборной Украины в игре с Македонией и Мальтой?
– Надеюсь главная команда нашей страны, покажет хорошую игру и получит 6 очков в этих двух матчах.
Свой следующий матч «Верес» сыграет после международной паузы 22 октября против львовского «Руха», начало запланировано в 13:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный разведчик страны дал оценку врагу
Показатели команд сравнялись