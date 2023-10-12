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  4. ЮЩИШИН: «Надеюсь, что в начале ноября вернусь к полноценным тренировкам»
Украина. Премьер лига
12 октября 2023, 18:34 |
58
0

ЮЩИШИН: «Надеюсь, что в начале ноября вернусь к полноценным тренировкам»

Голкипер «Вереса» рассказал, как проходит его восстановление после травмирования

12 октября 2023, 18:34 |
58
0
ЮЩИШИН: «Надеюсь, что в начале ноября вернусь к полноценным тренировкам»
ФК Верес. Вадим Ющишин

23-летний голкипер ровенского «Вереса» Вадим Ющишин рассказал, как проходит его восстановление после серьезной травмы, которую вратарь получил еще в прошлом сезоне.

– Как длится процесс твоего восстановления?

– Восстановление проходит хорошо, буквально недавно ездил во Львов к физиотерапевту Юрию Полигасу, чтобы сделать несколько тестов и увидеть, в каком состоянии колено и насколько я готов к тренировкам.

– Как чувствуешь себя сейчас физически и психологически после длительного времени без игровой практики?

– Физически чувствую себя хорошо. Относительно психологии – конечно, много времени без игровой практики сказывается. Однако стараюсь не считаться с этим – все мысли сейчас направлены только на то, чтобы вернуться к тренировкам в общей группе.

– Какие эмоции испытал после возвращения к практике?

– Очень рад вернуться, очень соскучился по команде, по городу. Во время реабилитации мне часто не хватало коллектива.

– Когда вернешься к занятиям в общей группе?

– Очень надеюсь, что в начале ноября вернусь к полноценным тренировкам, такие рекомендации получил от реабилитолога.

– Как считаешь, чего не хватает команде, чтобы вернуться к победам?

– Трудно сказать чего именно не хватает. Надеюсь, что в ближайшее время вопрос «чего не хватает команде» – изменится на «благодаря чему мы одержали победу»!

– Как оцениваешь шансы сборной Украины в игре с Македонией и Мальтой?

– Надеюсь главная команда нашей страны, покажет хорошую игру и получит 6 очков в этих двух матчах.

Свой следующий матч «Верес» сыграет после международной паузы 22 октября против львовского «Руха», начало запланировано в 13:00 по киевскому времени.

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Вадим Ющишин травма Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Верес
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