Неожиданное усиление? Барселона интересуется полузащитником Арсенала
Жоржиньо может покинуть Арсенал всего через год после перехода
Каталонская «Барселона» рассматривает возможность трансфера итальянского полузащитника лондонского «Арсенала» Жоржиньо, сообщает британское издание The Mirror.
«Сине-гранатовые» видят в 31-летнем полузащитнике отличную замену для Серхио Бускетса и Франка Кессье, которые покинули команду летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 15 миллионов евро.
Жоржиньо присоединился к «Арсеналу» зимой 2023 года, когда «Челси» продали его примерно за 11 миллионов евро. С того времени он сыграл за «канониров» 24 матча, отметившись всего 1 голевой передачей.
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