Неожиданное усиление? Барселона интересуется полузащитником Арсенала

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность трансфера итальянского полузащитника лондонского «Арсенала» Жоржиньо, сообщает британское издание The Mirror.

«Сине-гранатовые» видят в 31-летнем полузащитнике отличную замену для Серхио Бускетса и Франка Кессье, которые покинули команду летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 15 миллионов евро.

Жоржиньо присоединился к «Арсеналу» зимой 2023 года, когда «Челси» продали его примерно за 11 миллионов евро. С того времени он сыграл за «канониров» 24 матча, отметившись всего 1 голевой передачей.