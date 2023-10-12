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  4. Неожиданное усиление? Барселона интересуется полузащитником Арсенала
Англия
12 октября 2023, 18:27 |
483
0

Неожиданное усиление? Барселона интересуется полузащитником Арсенала

Жоржиньо может покинуть Арсенал всего через год после перехода

12 октября 2023, 18:27 |
483
0
Неожиданное усиление? Барселона интересуется полузащитником Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность трансфера итальянского полузащитника лондонского «Арсенала» Жоржиньо, сообщает британское издание The Mirror.

«Сине-гранатовые» видят в 31-летнем полузащитнике отличную замену для Серхио Бускетса и Франка Кессье, которые покинули команду летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 15 миллионов евро.

Жоржиньо присоединился к «Арсеналу» зимой 2023 года, когда «Челси» продали его примерно за 11 миллионов евро. С того времени он сыграл за «канониров» 24 матча, отметившись всего 1 голевой передачей.

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Жоржиньо Арсенал Лондон Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник The Mirror
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