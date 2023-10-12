Без Хаддад Майи. Определены участницы 1/4 финала турнира WTA 250 в Гонконге
Лейла Фернандес поборется с Линдой Фругвиртовой за выход в полуфинал
12 октября завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Гонконге.
Еще в первом раунде выступления завершила первая сеяная Виктория Азаренко, которая снялась с игры против Лейлы Ферннадес.
Представительница Канады во 2-м раунде выиграла у обидчицы Даяны Ястремской Мирры Андреевой. Далее Лейла сыграет против Линди Фругвиртовой, которая закрыла Алину Корнееву.
Вторая сеяная Беатрис Хаддад Майя в 1/8 финала уступила Анастасии Павлюченковой. В нижней части сетки в четвертьфинал также пробились Катерина Синякова, Элизе Мертенс и Мартина Тревизан.
WTA 250 Гонконг. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Лейла Фернандес – Линда Фругвиртова
Сара Соррибес Тормо – Анна Блинкова [5]
Нижняя часть сетки
Мартина Тревизан [6] – Элизе Мертенс [3]
Катерина Синякова – Анастасия Павлюченкова
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