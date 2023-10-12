Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без Хаддад Майи. Определены участницы 1/4 финала турнира WTA 250 в Гонконге
WTA
12 октября 2023, 17:59 |
71
0

Без Хаддад Майи. Определены участницы 1/4 финала турнира WTA 250 в Гонконге

Лейла Фернандес поборется с Линдой Фругвиртовой за выход в полуфинал

12 октября 2023, 17:59 |
71
0
Без Хаддад Майи. Определены участницы 1/4 финала турнира WTA 250 в Гонконге
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

12 октября завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Гонконге.

Еще в первом раунде выступления завершила первая сеяная Виктория Азаренко, которая снялась с игры против Лейлы Ферннадес.

Представительница Канады во 2-м раунде выиграла у обидчицы Даяны Ястремской Мирры Андреевой. Далее Лейла сыграет против Линди Фругвиртовой, которая закрыла Алину Корнееву.

Вторая сеяная Беатрис Хаддад Майя в 1/8 финала уступила Анастасии Павлюченковой. В нижней части сетки в четвертьфинал также пробились Катерина Синякова, Элизе Мертенс и Мартина Тревизан.

WTA 250 Гонконг. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Лейла Фернандес – Линда Фругвиртова
Сара Соррибес Тормо – Анна Блинкова [5]

Нижняя часть сетки

Мартина Тревизан [6] – Элизе Мертенс [3]
Катерина Синякова – Анастасия Павлюченкова

По теме:
Неудачное возвращение в Гонконг. Ястремская проиграла в первом раунде
Даяна Ястремская – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стали известны соперницы украинок на турнирах в Гонкоге и Руане
Беатрис Хаддад Майя Линда Фругвиртова WTA Гонконг Сара Соррибес-Тормо Анна Блинкова Лейла Фернандес Мартина Тревизан Элизе Мертенс Катерина Синякова Анастасия Павлюченкова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ева Лис снялась. Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Сеуле
Теннис | 12 октября 2023, 10:55 0
Ева Лис снялась. Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Сеуле
Ева Лис снялась. Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Сеуле

Джессика Пегула легко преодолела стадию второго раунда

Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы
Футбол | 11 октября 2023, 22:27 0
Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы
Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы

Показатели команд сравнялись

Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
Футзал | 11.10.2023, 20:34
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
Футбол | 12.10.2023, 14:59
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
Ярмоленко перенес операцию на колене. Стали известны сроки восстановления
Футбол | 11.10.2023, 18:37
Ярмоленко перенес операцию на колене. Стали известны сроки восстановления
Ярмоленко перенес операцию на колене. Стали известны сроки восстановления
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АЛИЕВ: «В Лимане и Сиверске – очень громко. Ситуация не из лучших»
АЛИЕВ: «В Лимане и Сиверске – очень громко. Ситуация не из лучших»
11.10.2023, 00:29
Война
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
11.10.2023, 04:50 3
Футбол
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
10.10.2023, 20:05 7
Футбол
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
11.10.2023, 21:59 15
Футбол
Без Алькараса и Пола. Определены все участники 1/4 финала Мастерса в Шанхае
Без Алькараса и Пола. Определены все участники 1/4 финала Мастерса в Шанхае
11.10.2023, 18:07
Теннис
Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову
Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову
11.10.2023, 15:55 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем