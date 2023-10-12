Без Хаддад Майи. Определены участницы 1/4 финала турнира WTA 250 в Гонконге

12 октября завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Гонконге.

Еще в первом раунде выступления завершила первая сеяная Виктория Азаренко, которая снялась с игры против Лейлы Ферннадес.

Представительница Канады во 2-м раунде выиграла у обидчицы Даяны Ястремской Мирры Андреевой. Далее Лейла сыграет против Линди Фругвиртовой, которая закрыла Алину Корнееву.

Вторая сеяная Беатрис Хаддад Майя в 1/8 финала уступила Анастасии Павлюченковой. В нижней части сетки в четвертьфинал также пробились Катерина Синякова, Элизе Мертенс и Мартина Тревизан.

WTA 250 Гонконг. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Лейла Фернандес – Линда Фругвиртова

Сара Соррибес Тормо – Анна Блинкова [5]

Нижняя часть сетки

Мартина Тревизан [6] – Элизе Мертенс [3]

Катерина Синякова – Анастасия Павлюченкова