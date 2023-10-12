Еще две легенды. Стало известно, кто будет помогать Уэйну Руни в Бирмингеме

Легенды британского футбола Эшли Коул и Джон О'Ши вошли в тренерский штаб Уэйна Руни в «Бирмингеме», который выступает во втором английском дивизионе.

На счету Эшли Коула 701 матч на клубном уровне, а также 107 выступлений за национальную сборную Англии. За свою долгую карьеру Эшли выиграл 19 трофеев. Ранее он помогал Фрэнку Лэмпарду в «Эвертоне», а также был асистентом тренера в сборной Англии U-21.

Ирландец Джон О'Ши также провел более 100 матчей за свою национальную сборную, а также отыграл 686 поединков за различные клубы. Во время выступлений за «Манчестер Юнайтед» Джон собрал 16 трофеев. После завершения карьеры работал ассистентом тренера в «Сток Сити» и сборной Ирландии U-21.