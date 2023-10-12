ВАН ДЕЙК: «Мы хорошо зарабатываем, но футбол не должен вредить здоровью»

Голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк раскритиковал тяжелый календарь:

«В Англии все говорят, что у нас слишком тяжелый календарь. Футболисты получат хорошую зарплату, но футбол никогда не должен вредить их здоровью. Мы продолжаем играть все больше и больше матчей. Игроки должны начать говорить об этом, способствовать решению проблемы».

В этом сезоне на счету 32-летнего капитана «Ливерпуля» 7 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голевыми передачами. 2 игры АПЛ Вирджил пропустил из-за красной карточки.