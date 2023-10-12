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  4. ВАН ДЕЙК: «Мы хорошо зарабатываем, но футбол не должен вредить здоровью»
Англия
12 октября 2023, 16:48 |
431
4

ВАН ДЕЙК: «Мы хорошо зарабатываем, но футбол не должен вредить здоровью»

Защитник «Ливерпуля» раскритиковал тяжелый календарь

12 октября 2023, 16:48 |
431
4
ВАН ДЕЙК: «Мы хорошо зарабатываем, но футбол не должен вредить здоровью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк раскритиковал тяжелый календарь:

«В Англии все говорят, что у нас слишком тяжелый календарь. Футболисты получат хорошую зарплату, но футбол никогда не должен вредить их здоровью. Мы продолжаем играть все больше и больше матчей. Игроки должны начать говорить об этом, способствовать решению проблемы».

В этом сезоне на счету 32-летнего капитана «Ливерпуля» 7 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голевыми передачами. 2 игры АПЛ Вирджил пропустил из-за красной карточки.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу календарь
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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Иван Качура
Два матчі пропустив через дискваліфікацію, відпочив, ще й ниє🤡
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0
Лютый Кандибобер
не має... а не немає
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0
grifon.
а ще попереду боксінкдей
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0
fifa2020
Жалійся своєму тренеру! Нехай у всяких кубках і третьосортних турнірах ставить в основу тих хто має мало ігрової практики... Чемпіонат, ЛЧ, збірна! А в решта турнірах мають грати запасні, молоді...
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0
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